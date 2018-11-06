“Anche nel Mediterraneo possono esserci degli tsunami. In Italia le zone dove maggiore e’ la probabilita’ sono la Sicilia orientale, la Calabria ionica, il Golfo di Taranto e il Salento. Lo indica la prima mappa di pericolosita’ degli tsunami generati da terremoti nell’area del Mediterraneo e dell’Atlantico nord-orientale e mari connessi (cosiddetta area NEAM), realizzata nell’ambito del progetto europeo TSUMAPS-NEAM, coordinato dall’Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia).

“Si tratta di eventi rari, ma non impossibili e di grande impatto. Abbiamo realizzato una serie di mappe che fanno capire il grado di pericolosita’, cioe’ la probabilita’ di avere un’inondazione in un certo periodo di tempo”, spiega il sismologo Alessandro Amato.

Nel Mediterraneo le tre zone che possono generare i terremoti piu’ forti, e quindi anche gli tsunami piu’ grandi, sono: “l’arco ellenico, cioe’ la zona che va da Cefalonia a Rodi, l’arco di Cipro, che arriva fino al Libano, e l’arco Calabro“, precisa Roberto Basili, coordinatore del progetto.

In Italia la “maggiore pericolosita’ si ha nella Sicilia orientale e lo Stretto di Messina, il Salento, la Calabria ionica e la Basilicata”, prosegue. Nel Mediterraneo occidentale, altre zone di pericolosita’, seppur minore, sono la Sardegna meridionale, la Sicilia e il Mar Ligure, perche’ ci sono delle faglie attive sulla costa nordafricana. “In media piu’ del 30% delle coste mappate con il progetto, area Neam di cui l’Italia e’ solo una piccola parte e tra le piu’ pericolose – conclude Basili – possono subire uno tsunami con onde piu’ alte di un metro ogni 2500 anni”.