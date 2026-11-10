Nasce a Reggio “Giorni Felici APS”: spazio di incontro, informazione e sostegno per le famiglie

Un progetto dedicato alla genitorialità, alla crescita dei bambini e al benessere familiare. In programma per novembre una serie di incontri, laboratori e occasioni di confronto aperti alle famiglie del territorio.

Nasce a Reggio Calabria Giorni Felici APS, un’associazione di promozione sociale che si propone di diventare un punto di riferimento per le famiglie, accompagnandole nei diversi momenti del percorso genitoriale: dalla gravidanza ai primi anni di vita dei bambini, attraverso informazione, ascolto, sostegno e occasioni di condivisione.

Il progetto nasce dall’iniziativa di Giovanna Fallanca, founder di Giorni Felici, educatrice perinatale, consulente del sonno infantile e peer counselor in allattamento, attualmente impegnata nel proprio percorso di formazione per diventare IBCLC (International Board Certified Lactation Consultant).

«Giorni Felici nasce dal desiderio di creare una realtà capace di accogliere le famiglie, offrire strumenti concreti e contribuire a costruire una comunità più attenta ai bisogni di genitori e bambini. Diventare genitori è un’esperienza straordinaria, ma può essere anche un percorso attraversato da dubbi, difficoltà e solitudine. Credo sia importante che ogni famiglia possa trovare spazi in cui sentirsi ascoltata, accompagnata e libera di confrontarsi, senza giudizio».

L’associazione si pone l’obiettivo di promuovere la cultura della genitorialità consapevole, sostenere il benessere del bambino e dell’intero nucleo familiare, valorizzare le competenze genitoriali e favorire la creazione di una rete territoriale tra famiglie, professionisti e servizi.

Le attività previste e la divulgazione scientifica

Tra le attività previste rientrano incontri tematici, percorsi di accompagnamento alla nascita e al post parto, momenti di confronto tra genitori, iniziative dedicate all’allattamento, al sonno infantile, allo sviluppo e all’educazione dei bambini, oltre a laboratori e attività rivolte alle diverse fasce d’età.

Un elemento centrale del progetto è la divulgazione scientifica: ogni iniziativa nasce con l’intento di offrire informazioni corrette, accessibili e aggiornate, facendo riferimento a fonti scientifiche autorevoli e alle più recenti linee guida e raccomandazioni, per aiutare le famiglie a orientarsi tra informazioni spesso frammentarie e talvolta contraddittorie.

Giorni Felici intende inoltre promuovere la collaborazione tra diverse figure professionali, nella convinzione che la crescita e il benessere del bambino richiedano uno sguardo attento alle sue molteplici dimensioni: fisica, emotiva, relazionale e comunicativa.

I prossimi appuntamenti di novembre

In occasione della nascita dell’associazione, sono già in programma diverse iniziative aperte alle mamme e alle famiglie di Reggio Calabria.

12 novembre – Spazio Lettura presso Libro Amico | 10:00-12:00

Un incontro dedicato alle mamme e ai bambini da 0 a 12 mesi, per scoprire il valore della lettura condivisa fin dalla primissima infanzia. L’iniziativa vedrà la partecipazione di un’ospite speciale che proporrà una lettura animata e una ninna nanna.

18 novembre – Consulenza di gruppo sul sonno infantile | 10:00-11:30, Studio Logos

Un momento di confronto rivolto a mamme e papà con bambini da 0 a 3 anni, per affrontare le problematiche più comuni legate al sonno infantile, condividere esperienze e conoscere strategie rispettose dei bisogni dei bambini e delle famiglie.

21 novembre – Crescere a 360° | 15:30-17:30, Studio Logos

Il primo appuntamento del percorso “Crescere a 360° – Il bambino tra sonno, movimento, comunicazione e relazione”, un’iniziativa multidisciplinare che mette in dialogo neuropsicomotricità, educazione perinatale e logopedia, per approfondire le diverse dimensioni dello sviluppo infantile.

25 novembre – Merenda Mamme e Bimbi | 16:30-18:00, Centro Logos

Un pomeriggio dedicato alle famiglie, pensato come uno spazio informale di incontro e condivisione, per dialogare di sonno infantile, educazione e neurosviluppo, accompagnati da una merenda e dalla possibilità di conoscere altre mamme e bambini.

Per informazioni e prenotazioni relative agli appuntamenti è possibile contattare Giorni Felici al numero WhatsApp 349 2244473.

Uno sguardo al futuro

Questi primi appuntamenti rappresentano soltanto l’inizio di un progetto più ampio. Giorni Felici APS sta lavorando a nuove collaborazioni, percorsi e iniziative pensate per rispondere ai bisogni delle famiglie del territorio, con l’obiettivo di contribuire alla nascita di una rete stabile di sostegno e partecipazione.