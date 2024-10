Reggio, ‘Nati per Leggere’ torna alla Biblioteca De Nava: incontri per bambini e famiglie

Il programma gratuito per bambini da 0 a 6 anni per promuovere lo sviluppo cognitivo ed emotivo attraverso la lettura

La Biblioteca De Nava di Reggio Calabria è lieta di annunciare la ripresa del programma “Nati per Leggere”, che avrà luogo a partire da martedì 22 ottobre. Questo progetto, rivolto ai bambini da 0 a 6 anni e alle loro famiglie, è supportato dal Comune di Reggio Calabria e dal Sistema Bibliotecario Regionale, con l’obiettivo di introdurre i più piccoli al piacere della lettura, stimolando il loro sviluppo cognitivo ed emotivo e creando preziosi momenti di condivisione familiare.

Creare una comunità di lettori

Con “Nati per Leggere”, la Biblioteca De Nava intende costruire una rete di famiglie, volontari ed educatori che promuovano la lettura come strumento di crescita culturale e sviluppo per i bambini. L’intera comunità è invitata a partecipare e a contribuire a questo progetto che mira ad arricchire l’esperienza dei più piccoli con la magia dei libri e la gioia della narrazione condivisa.

Attività settimanali per stimolare la curiosità

Ogni settimana, la biblioteca ospiterà genitori, nonni e tate insieme ai bambini per condividere letture, momenti di interazione e informazioni sui libri di qualità e sulle novità editoriali. L’obiettivo è promuovere la lettura in famiglia come un’esperienza piacevole e condivisa. Le attività, pensate per stimolare la curiosità e sviluppare le capacità linguistiche dei bambini, si svolgeranno in un ambiente sicuro e accogliente, adatto alle loro esigenze.

Un programma nazionale di successo

Parte del programma nazionale “Nati per Leggere”, questa iniziativa, già attiva in molte biblioteche italiane, ha dimostrato l’importanza della lettura precoce. Gli incontri alla Biblioteca De Nava offriranno alle famiglie un punto di riferimento per avvicinarsi insieme al mondo dei libri, sostenendo lo sviluppo dei bambini attraverso l’ascolto e la lettura.

Inclusione e accessibilità per tutti i bambini

La Biblioteca De Nava si impegna a rendere “Nati per Leggere” inclusivo e accessibile. Saranno organizzate letture speciali per bambini con bisogni educativi speciali, e il personale della biblioteca, insieme ai volontari, sarà a disposizione per suggerire risorse e strumenti di supporto. L’obiettivo è creare uno spazio in cui ogni bambino si senta accolto e valorizzato.

Modalità di partecipazione

Il programma è gratuito e aperto a tutte le famiglie. Gli incontri si terranno ogni martedì dalle 16:00 alle 18:00 presso la sala ragazzi della Biblioteca De Nava.

Un invito a tutte le famiglie

Leggere insieme ai propri figli è un dono prezioso che arricchisce la loro crescita e immaginazione. Vi aspettiamo per condividere l’amore per la lettura e scoprire insieme quanto i libri possano rendere speciale il tempo trascorso insieme!