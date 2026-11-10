Calabria, aeroporti in crescita: passeggeri +12,5%, voli internazionali +36,7%

Nei primi nove mesi del 2026 nel porto di Gioia Tauro i volumi movimentati di container sono aumentati dell’1,7% rispetto allo stesso periodo del 2025.

La crescita risulta più contenuta rispetto all’anno precedente. È quanto rileva la Banca d’Italia nell’aggiornamento congiunturale dell’economia calabrese. Proseguono, inoltre, gli investimenti per il completamento del dragaggio dei fondali per portarli a una profondità che permetta di accogliere le grandi portacontainer di ultima generazione, e del sistema di alimentazione elettrica delle navi (cold ironing) che consente di ridurre le emissioni durante la sosta in banchina.

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Export e trasporto aereo in Calabria

In Calabria prosegue la crescita degli scambi con l’estero. Nel primo semestre dell’anno le esportazioni di merci, valutate a prezzi correnti, sono state pari a 514 milioni di euro, registrando un aumento del 5,4% rispetto allo stesso periodo del 2025. L’export è trainato soprattutto da prodotti tessili, macchinari e apparecchi. Il comparto dei beni alimentari, bevande e tabacco, dopo una crescita ininterrotta in atto dal 2021, ha registrato una flessione del 15,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. In calo anche le esportazioni di prodotti agricoli (-27,7%) e le vendite delle sostanze e prodotti chimici (-10%). I tre comparti, pur a fronte del calo, rappresentano oltre il 40% del valore delle merci esportate nel semestre.

Sul fronte del trasporto aereo, nei primi nove mesi dell’anno, il numero di passeggeri in arrivo e in partenza dagli scali regionali è aumentato del 12,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

L’incremento – segnala Bankitalia – è stato più intenso per i viaggiatori su voli internazionali (36,7 per cento) a seguito dell’ampliamento delle rotte offerte presso lo scalo di Lamezia Terme.