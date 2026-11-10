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Reggina-Sambiase: servizio pullman per i tifosi giallorossi. Modalità e costi

C'è grande entusiasmo per una partenza inaspettata e una posizione di classifica esaltante

10 Novembre 2026 - 16:03 | Redazione

Tifosi del Sambiase allo stadio Granillo

Con lo slogan “Tutti a Reggio” la società lametina organizza un servizio pullman per i tifosi che hanno intenzione di assistere al big match di domenica tra la Reggina e il Sambiase:

L’avviso

“In occasione della prossima importante trasferta, l’Asd Sambiase 2023 comunica l’organizzazione del servizio pullman dedicato ai tifosi che vorranno seguire e sostenere la squadra. Di seguito tutte le info:

Partenza da Piazza 5 Dicembre alle ore 10:30.
Si comunica inoltre che sarà possibile acquistare la prevendita del biglietto d’ingresso allo Stadio presso il Bar Italia dei Fratelli Rocca.

Prenotazione e quota obbligatoria di €18,00 presso lo Store dedicato al Sambiase;

Prenotazioni aperte fino a venerdì dalle 18:00 alle 20:00″.

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