Reggina-Sambiase: servizio pullman per i tifosi giallorossi. Modalità e costi
C'è grande entusiasmo per una partenza inaspettata e una posizione di classifica esaltante
10 Novembre 2026 - 16:03 | Redazione
Con lo slogan “Tutti a Reggio” la società lametina organizza un servizio pullman per i tifosi che hanno intenzione di assistere al big match di domenica tra la Reggina e il Sambiase:
L’avviso
“In occasione della prossima importante trasferta, l’Asd Sambiase 2023 comunica l’organizzazione del servizio pullman dedicato ai tifosi che vorranno seguire e sostenere la squadra. Di seguito tutte le info:
Partenza da Piazza 5 Dicembre alle ore 10:30.
Si comunica inoltre che sarà possibile acquistare la prevendita del biglietto d’ingresso allo Stadio presso il Bar Italia dei Fratelli Rocca.
Prenotazione e quota obbligatoria di €18,00 presso lo Store dedicato al Sambiase;
Prenotazioni aperte fino a venerdì dalle 18:00 alle 20:00″.
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