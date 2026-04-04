Comune di Villa San Giovanni, nuovo ingresso in giunta: Giuseppe Cotroneo neo assessore

“Comune di Villa San Giovanni, nuovo ingresso in giunta: si tratta di Giuseppe Cotroneo, già consigliere delegato allo sport e all’impiantistica sportiva. Cotroneo entra in Giunta al momento senza deleghe come gli altri colleghi, nello spirito di quella gestione collegiale che da oltre due mesi ci vede impegnati nell’attività amministrativa senza soluzione di continuità.

Non abbiamo mai sentito, onestamente, il bisogno di differenziare le deleghe all’interno della maggioranza: abbiamo sempre deciso ed agito tutti insieme, pur nella differenziazione dei ruoli che fin qui vi è stata.

Capiamo, altresì, che quest’ultimo miglio di mandato amministrativo dovrà vederci impegnati su quei bisogni e su quelle esigenze rispetto alle quali abbiamo fatto il cosiddetto “lavoro che non si vede“, ma che adesso devono concretizzarsi in fatti tangibili.

Ed è per questo che così com’era nelle previsioni di gennaio, subito dopo l’approvazione del bilancio 2026 è stato firmato il decreto per l’ingresso in giunta del nuovo assessore. Qualche giorno e ci saranno anche i decreti di attribuzione delle deleghe specifiche a ciascuno.



L’ingresso di Cotroneo ‘chiude il numero’: in questi quattro anni ogni Consigliere, ogni Assessore, ha dato il massimo di impegno e competenza. Il 30 giugno 2022 incarichi e deleghe sono stati attribuiti sulla base del risultato elettorale sì, ma anche soprattutto della competenza professionale e della sensibilità politica di ciascuno.

La collegialità di decisioni, comunicazioni, assunzioni di responsabilità, ha fatto sì che ciascuno abbia reso al meglio gli obiettivi del programma, con l’appoggio e il sostegno di tutta la maggioranza.



In questi mesi abbiamo lavorato in Giunta, partecipato a bandi, portato a compimento l’estensione della competenza dell’Autorità di sistema portuale dello Stretto, il documento unico di programmazione, il bilancio previsionale 2026/2028. Sapevamo già a gennaio che queste attività ci avrebbero impegnato e che, solo all’esito delle stesse, avremmo ridistribuito tra di noi le deleghe affinché i capitoli di bilancio possano adesso tradursi più celermente in azione amministrativa. Come avevamo detto abbiamo fatto!



Al nuovo assessore Giuseppe Cotroneo l’augurio di tutta la maggioranza che da lui si sente rappresentata a pieno: l’augurio di continuare così come ha fatto fino a oggi, rimanendo punto di riferimento per le associazioni sportive, per l’organizzazione della Traversata dello Stretto e degli eventi correlati, per tutti quanti sempre hanno riconosciuto in lui un interlocutore istituzionale all’altezza del ruolo. Come abbiamo fatto noi”. Il sindaco, la giunta, il gruppo consiliare “Città in Movimento”