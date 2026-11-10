Calabrese sui dati Bankitalia: ‘La Calabria sta raccogliendo i frutti del percorso intrapreso’

“Dopo anni di lavoro, programmazione e investimenti mirati, questi risultati ci confermano che la Calabria sta raccogliendo i frutti del percorso intrapreso. La crescita del Pil, superiore alla media del Mezzogiorno e del Paese, l’aumento dell’occupazione e la significativa riduzione della disoccupazione non arrivano per caso, ma rappresentano l’esito di una strategia che ha puntato con determinazione sul lavoro, sulla formazione e sul sostegno allo sviluppo economico. Fondamentale, in questo percorso, è stata la strategia del presidente Roberto Occhiuto, che ha individuato nel turismo uno dei principali motori di crescita della regione e nelle politiche per l’occupazione una leva strategica per creare nuove opportunità di lavoro.

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Abbiamo investito nelle politiche attive del lavoro, nel rafforzamento dei Centri per l’impiego, nella qualificazione delle competenze e nell’accompagnamento delle imprese. Un’attenzione particolare è stata riservata al turismo, settore strategico che continua a generare opportunità occupazionali e che abbiamo sostenuto attraverso percorsi formativi e misure finalizzate a favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Le prospettive: nuove opportunità soprattutto per i giovani

Questi dati rafforzano la convinzione che la direzione intrapresa sia quella corretta. Molti degli interventi avviati stanno entrando oggi nella fase di piena maturazione e siamo convinti che nei prossimi anni i risultati potranno essere ancora più rilevanti. Le evidenze contenute nel rapporto della Banca d’Italia attestano che il lavoro svolto sta producendo effetti concreti e che le basi costruite in questi anni consentiranno alla Calabria di accelerare ulteriormente il proprio percorso di crescita.

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Restano sfide importanti da affrontare, ma oggi possiamo guardare al futuro con maggiore fiducia. Continueremo a investire sulle persone, sulle competenze e sulle imprese affinché la crescita economica si traduca in occupazione stabile, sviluppo diffuso e nuove opportunità, soprattutto per i giovani. I risultati che iniziamo a registrare ci incoraggiano a proseguire con ancora maggiore determinazione lungo questa strada”.

Così Giovanni Calabrese, assessore al Turismo, Lavoro e Sviluppo economico della Regione Calabria.