Reggina: c’è una variazione nel programma degli allenamenti per la giornata di mercoledi
La comunicazione interessa giornalisti e tifosi
10 Novembre 2026 - 17:22 | Comunicato
As Reggina 1914 comunica che l’allenamento della prima squadra in programma mercoledì 11 novembre, originariamente previsto con accesso per tifosi e organi d’informazione, si svolgerà a porte chiuse. Resta confermato l’accesso al centro sportivo Sant’Agata per l’allenamento di giovedì 12 novembre, con inizio alle ore 10:30.
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