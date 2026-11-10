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Reggina: c’è una variazione nel programma degli allenamenti per la giornata di mercoledi

La comunicazione interessa giornalisti e tifosi

10 Novembre 2026 - 17:22 | Comunicato

Campo Sant'Agata Castore con prato verde e muro con la scritta Reggina 1914, sede degli allenamenti

As Reggina 1914 comunica che l’allenamento della prima squadra in programma mercoledì 11 novembre, originariamente previsto con accesso per tifosi e organi d’informazione, si svolgerà a porte chiuse. Resta confermato l’accesso al centro sportivo Sant’Agata per l’allenamento di giovedì 12 novembre, con inizio alle ore 10:30.

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RegginaReggio Calabria Calcio
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