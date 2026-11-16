Confesercenti Reggio, l’allarme di Aloisio: “Piccole imprese allo stremo”

“Le testimonianze che raccogliamo quotidianamente dagli imprenditori sono sempre più drammatiche. Ci sono commercianti che continuano ad aprire ogni mattina pur sapendo che gli incassi potrebbero non bastare a coprire le spese, che rinunciano al proprio reddito e utilizzano i risparmi familiari per mandare avanti l’attività. Non possiamo continuare a considerare tutto questo una normale difficoltà congiunturale”.

È l’allarme di Claudio Aloisio, presidente di Confesercenti Reggio Calabria, alla vigilia dell’incontro tra le associazioni di categoria e l’Assessorato.

“Il rischio è che ci stiamo abituando a un progressivo peggioramento senza coglierne la gravità. Come nella metafora della rana nella pentola, la temperatura sale lentamente e ci si accorge del pericolo quando è ormai troppo tardi. Ogni saracinesca abbassata diventa parte del paesaggio. Ma quello che stiamo perdendo è un pezzo fondamentale della nostra economia e delle nostre comunità”.

Secondo la Camera di commercio, a dicembre 2025 il commercio rappresentava il 36,2% delle imprese attive dell’area metropolitana; con turismo, ricettività e ristorazione si arriva al 43,2%. Sono 32.970 gli addetti dei due comparti, il 37,1% di quelli censiti, e il 74,1% delle imprese è individuale.

Osserva Calabria aveva rilevato a maggio 2026, rispetto a maggio 2025, un calo del 3,7% delle imprese commerciali in Calabria e dell’1,7% nell’area metropolitana. Nella sola città di Reggio Calabria, tra il 2012 e il 2025, si sono persi 459 negozi, con un calo del 25,6% fuori dal centro storico contro l’11,6% del centro.

Basta percorrere le principali vie commerciali dei centri della nostra area metropolitana per vedere moltiplicarsi le vetrine spente, i locali sfitti e i cartelli con scritto “Affittasi”. Nelle periferie e nei centri minori la situazione è ancora più grave.

A questo si aggiunge la crescente pressione sui consumi delle famiglie. L’inflazione riduce il potere d’acquisto e le risorse disponibili per gli acquisti non essenziali. A settembre 2026 a Reggio Calabria ha raggiunto il 5,3% (dati ISTAT), contro il 4,2% nazionale.

Per le imprese, al calo del fatturato si sommano gli aumenti dei costi delle merci e della gestione, aggravati dal caro energia. Secondo le stime di Confesercenti e Gruppo Innova, tra giugno e agosto 2026 il maggiore costo energetico per commercio, ristorazione e accoglienza ha raggiunto 870 milioni di euro a livello nazionale rispetto all’estate precedente, con aumenti delle bollette elettriche superiori al 40% per diverse tipologie di attività. La Banca d’Italia conferma che i rincari energetici hanno ridotto i margini di profitto delle imprese.

“La vera emergenza – continua Aloisio – non è rappresentata soltanto dalle aziende che hanno già chiuso, ma da quelle che continuano a lavorare senza riuscire più a produrre un reddito adeguato. È una crisi sommersa, che le statistiche sulle aperture e sulle cessazioni non riescono a raccontare fino in fondo”.

Pesa inoltre una competizione sempre più squilibrata con le grandi piattaforme online, che spesso possono avvalersi di una tassazione più vantaggiosa, e con le catene internazionali di franchising. Entrambe dispongono di risorse finanziarie, forza contrattuale negli acquisti e strumenti tecnologici difficilmente accessibili alle piccole attività indipendenti.

Anche l’accesso al credito è sempre più difficile. Secondo la Banca d’Italia, in Calabria diminuiscono i finanziamenti alle piccole imprese. E gli strumenti di finanza agevolata spesso non sono adatti alle piccolissime e alle microimprese. “Il FEERI regionale, ad esempio, richiede investimenti di almeno 80.000 euro, una soglia lontana dalle esigenze di chi vorrebbe investirne 10.000 o 15.000 per ridurre i consumi energetici o rinnovare le attrezzature. Servono misure proporzionate alla dimensione reale delle nostre aziende”.

Per Confesercenti occorre intervenire insieme sull’emergenza e sulle cause strutturali. Nell’immediato servono una linea regionale di microfinanza, garanzie pubbliche per liquidità e piccoli investimenti con procedure semplificate, abbattimento degli interessi e interventi mirati per alleggerire il costo dell’energia per le imprese più piccole. Occorrono inoltre rateizzazioni e riduzioni dei tributi locali.

Sul piano strutturale, a livello nazionale va sostenuta la proposta di legge di iniziativa popolare sulle Zone Economiche Speciali di Prossimità, che ha superato le 60.000 firme. Sul territorio vanno attuati i Distretti Urbani del Commercio, priorità condivisa da tutte le associazioni di categoria nell’ambito del Patto per il Commercio, sostenendo la rigenerazione urbana, le reti commerciali e le piattaforme digitali territoriali integrate con l’offerta turistica.

“Dobbiamo cominciare a considerare – conclude il presidente Aloisio – i piccoli negozi e i pubblici esercizi per quello che realmente sono: infrastrutture strategiche economiche e sociali. Quando scompaiono, il costo per la collettività va ben oltre la perdita di una singola attività.

Non cerchiamo responsabilità da attribuire a qualcuno, ma soluzioni da costruire insieme. L’obiettivo non è mantenere artificialmente in vita imprese ormai prive di mercato, ma creare le condizioni perché quelle che hanno ancora un futuro possano continuare a lavorare e produrre reddito. Se continuiamo ad aspettare, rischiamo di accorgerci troppo tardi che l’acqua è arrivata a bollore”.