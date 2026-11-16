G.O.M. di Reggio, completati i lavori di ammodernamento dell’ex edificio COVID

Un Pronto Soccorso pandemico e 14 posti letto di terapia semi-intensiva: ecco come il GOM di Reggio ha ammodernato l'ex edificio Covid con i fondi del Decreto Rilancio

Il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria compie un ulteriore passo avanti nel rafforzamento della propria infrastruttura sanitaria presentando i lavori di ammodernamento dell’ex edificio COVID per la sicurezza e la gestione delle emergenze pandemiche.

Il Commissario Straordinario, dott.ssa Tiziana Frittelli, ha aperto l’incontro, accompagnata dal dr. Salvatore M. Costarella, Direttore Sanitario Aziendale f.f. e dal dott. Francesco Araniti, Direttore Amministrativo Aziendale f.f., alla presenza di autorità civili, militari e del personale dell’Ospedale.

L’intervento, finanziato dai fondi del Decreto Rilancio confluiti nel PNRR, dota l’azienda ospedaliera di strutture all’avanguardia per la terapia semi-intensiva e di un Pronto Soccorso pandemico dedicato.

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I fondi del Decreto Rilancio confluiti nel PNRR

Nell’ambito dei fondi previsti dal Decreto Rilancio (D.L. n. 34 del 2020) e successivamente confluiti nel PNRR (Missione 6 – Componente 2, Intervento 1.1.2), l’azienda ha portato a termine la ristrutturazione e il completo ammodernamento dell’edificio precedentemente utilizzato per fronteggiare l’emergenza pandemica da COVID-19 (Torre E).

Si tratta di un intervento di importanza strategica per il territorio, che dota il G.O.M. di un presidio altamente specializzato, in grado di rispondere con tempestività e con elevati standard di sicurezza a ogni futura emergenza pandemica.

«Oggi – ha commentato il Commissario – presentiamo un progetto che era stato ben individuato da chi mi ha preceduta e che ringrazio per questo. Si tratta di un’area dotata di 14 posti letto, di terapia semi-intensiva e intensiva, cui si aggiungono i locali dedicati Pronto Soccorso pandemico. «Con il completamento di questo importante cantiere, il G.O.M. si conferma punto di riferimento d’eccellenza e presidio di alta affidabilità per la Calabria. Questo intervento non rappresenta soltanto una risposta strutturale alle crisi del passato, ma un investimento lungimirante sulla salute pubblica, che coniuga innovazione tecnologica, protezione degli operatori e garanzia di cure tempestive e sicure per l’intera comunità. «Siamo riusciti a realizzare quest’intervento nei tempi richiesti per le opere finanziate con fondi europei, un risultato che conferma la grande qualità della U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale, diretta dall’ing. Giuseppe Carmelo Fera, e che dimostra che è possibile invertire la narrazione – piuttosto ingiusta – di una sanità calabrese che non è in grado di portare a termine i progetti e di spendere con oculatezza i soldi. Noi invece siamo anche riusciti a generare risparmio».

Il dr. Costarella ha affermato che si tratta del passo conclusivo di un percorso iniziato nel 2020, quando il Covid ha costretto tutti gli apparati istituzionali – ospedale compreso – a ripensare l’assetto organizzativo.

«Con questa consapevolezza – ha continuato – abbiamo lavorato a quest’area che possa contenere i pazienti mantenendoli separati dagli altri percorsi assistenziali. Qui, pertanto, si concentrerà tutta l’attività legata ad un’eventuale emergenza pandemica».

I lavori nei due piani dell’edificio

L’edificio dedicato alle emergenze pandemiche:

I lavori di riqualificazione strutturale e impiantistica hanno interessato in modo mirato e funzionale due aree dell’edificio: il terzo piano e il piano seminterrato.

Il Terzo Piano: un polo di Terapia Semi-Intensiva e Intensiva.

Il terzo piano dell’edificio è stato allestito per ospitare un moderno reparto di Terapia Semi-Intensiva, dotato complessivamente di 14 posti letto, tra cui 2 aree open-space flessibili e convertibili in postazioni di terapia intensiva in caso di necessità.

Il settore di terapia intensiva è inoltre equipaggiato con 2 stanze di isolamento a pressione variabile, una tecnologia fondamentale per il controllo dei flussi d’aria e la prevenzione della trasmissione delle infezioni, ciascuna strutturata per accogliere un singolo posto letto.

Il Seminterrato: il nuovo Pronto Soccorso pandemico.

Il piano seminterrato è stato riorganizzato per ospitare il nuovo Pronto Soccorso pandemico, un percorso protetto e autonomo pensato per la gestione immediata dei flussi di accesso a rischio infettivo. L’area comprende una zona dedicata al triage, progettata per lo svolgimento rapido di visite e tamponi diagnostici.

Entrambi i piani sono stati dotati di locali accessori: sale medici, spogliatoi dedicati e stanze filtro per la vestizione e la svestizione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), anch’esse progettate con sistema a pressione variabile.

La presentazione si è conclusa con il consueto taglio del nastro, seguito dalla benedizione impartita da don Stefano Iacopino.