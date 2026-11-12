GOM di Reggio, presentate le nuove sale operatorie di oculistica – FOTO

Le sale chirurgiche di Oculistica del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria cambiano volto. L’intervento è stato presentato oggi dal Commissario Straordinario, dott.ssa Tiziana Frittelli, alla presenza del dott. Gerardo Dominijanni, Procuratore Generale della Repubblica di Reggio Calabria, del dott. Francesco Araniti, Direttore Amministrativo Aziendale f.f., del prof. Livio Giulio Marco Franco, direttore della U.O.C. Oculistica, nonché di numerose autorità civili, militari e del personale dell’Ospedale.

«Questo intervento – ha proseguito – si inserisce in un quadro più ampio di riprogrammazione degli spazi ospedalieri: dopo aver realizzato le sale operatorie della U.O.C. Ostetricia e Ginecologia e le sale angiografiche, oggi presentiamo le nuove sale operatorie dell’Oculistica».

«Prima di tutto ci tengo a ringraziare il prof. Franco, un professionista di grande livello, al quale si è da poco affiancata la dirigente medico dott.ssa Simona Basile», ha esordito il Commissario.

Un passaggio importante e strategico, che risponde anche all’esigenza di ricavare nuovi spazi per realizzare finalmente l’ampliamento del Pronto Soccorso.

«Abbiamo liberato le vecchie sale oculistiche, limitrofe al P. S., per creare la nuova area Holding che possa rendere più accogliente e confortevole lo stesso; al momento stiamo lavorando al rifacimento della facciata, anche in vista delle imminenti Next Gen ATP Finals . La nostra mission non cambia: vogliamo costruire un Ospedale sempre più fruibile per i cittadini».

È intervenuto poi il prof. Franco:

«Grazie per le belle parole, che ci spingono a migliorare e ad accrescere la nostra capacità di rispondere alle richieste, sempre più numerose, del territorio. Quest’intervento ci dota di strumentazioni e sale operatorie di nuova generazione che ci consentiranno di effettuare interventi più sofisticati e complessi. Oggi siamo quindi in grado di garantire procedure per le quali un tempo i pazienti si rivolgevano altrove.»