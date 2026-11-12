Svimez, Falcomatà: ‘La Regione Calabria ha fallito in tutto, a partire dalla sanità’ – VIDEO

Nuova denuncia del consigliere regionale del Pd Giuseppe Falcomatà nei confronti della Regione Calabria, sul tema della sanità, politiche giovanili e lavoro, citando il rapporto Svimez.

In un video pubblicato sui social, l’esponente dem propone anche una Zes circoscritta e critica, invece, quella estesa decisa dal governo Meloni.

“La Regione Calabria ha fallito in tutto, a dircelo è il rapporto Svimez a partire dalla sanità. Oltre il 50% dei calabresi malati di tumore è costretto a farsi curare al Nord, per non parlare del disastro delle case di comunità, costruite senza pensare al personale che ci deve lavorare”.

Falcomatà sulle politiche giovanili:

“L’altro grande fallimento è sulle politiche giovanili. Negli ultimi anni la Calabria ha perso 30.000 bambini iscritti a scuola e sono 154.000 i giovani costretti a emigrare al Nord per poter lavorare”.