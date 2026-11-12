Svimez, Falcomatà: ‘La Regione Calabria ha fallito in tutto, a partire dalla sanità’ – VIDEO
Dai malati oncologici costretti a curarsi al Nord ai salari sotto la soglia di povertà: il consigliere dem commenta il rapporto Svimez e attacca la gestione della Regione
12 Novembre 2026 - 15:23 | di Redazione
Nuova denuncia del consigliere regionale del Pd Giuseppe Falcomatà nei confronti della Regione Calabria, sul tema della sanità, politiche giovanili e lavoro, citando il rapporto Svimez.
In un video pubblicato sui social, l’esponente dem propone anche una Zes circoscritta e critica, invece, quella estesa decisa dal governo Meloni.
Rapporto Svimez: l’attacco di Falcomatà alla Regione Calabria
“La Regione Calabria ha fallito in tutto, a dircelo è il rapporto Svimez a partire dalla sanità. Oltre il 50% dei calabresi malati di tumore è costretto a farsi curare al Nord, per non parlare del disastro delle case di comunità, costruite senza pensare al personale che ci deve lavorare”.
Falcomatà sulle politiche giovanili:
“L’altro grande fallimento è sulle politiche giovanili. Negli ultimi anni la Calabria ha perso 30.000 bambini iscritti a scuola e sono 154.000 i giovani costretti a emigrare al Nord per poter lavorare”.
Nei titoli dei quotidiani mostrati nel video, però, i 154 mila giovani persi in cinque anni sono attribuiti al Sud nel suo complesso.
E sui salari:
“Chi resiste invece si deve accontentare di salari sotto la soglia di povertà a 9 euro l’ora”.
Infine, sulle riforme e sulla Zes:
“Servono riforme strutturali in materia di sanità, lavoro e istruzione e serve una Zes circoscritta alla nostra regione che consenta sgravi fiscali reali agli imprenditori che decidono di investire in Calabria, non come la Zes estesa fallimentare, decisa dal governo Meloni“.
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