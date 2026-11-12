Gallicianò celebra la sua identità. Successo per la II Mostra degli Autoctoni dell’Aspromonte

Il cuore dell’Area Grecanica è tornato a battere per le sue radici più autentiche. Nella suggestiva cornice del borgo di Gallicianò, dove il tempo sembra essersi fermato e risuona ancora l’antico dialetto greco di Calabria, si è svolta la II Mostra Espositiva degli Autoctoni dell’Aspromonte. Un evento organizzato dal C.U.P.A.C. che ha acceso i riflettori sull’eccellenza della Capra Aspromontana, ma che ha anche fatto emergere con forza la disperazione degli allevatori: tra la minaccia costante dei lupi, i danni dei cinghiali e l’assenza delle istituzioni, la sopravvivenza del settore è a rischio.

L’8 novembre 2026, il piccolo borgo aspromontano di Gallicianò – frazione di Condofuri (RC), custode millenario di una cultura affondata nella Magna Grecia e nell’VIII secolo A.C. – ha fatto da splendida cornice alla II Mostra Espositiva degli Autoctoni dell’Aspromonte, promossa dal Comitato Unione Allevatori Calabria (C.U.P.A.C.). Una giornata di festa, orgoglio identitario e condivisione che ha visto una straordinaria partecipazione di pubblico proveniente da tutta la regione.

Un patrimonio di biodiversità e storia

La manifestazione, scandita da momenti di grande valore zootecnico (dall’esposizione e valutazione dei capi fino alla sfilata nell’arena e alle premiazioni delle categorie e dei campioni assoluti), ha celebrato la Capra dell’Aspromonte. Una razza autoctona antichissima, dotata di una rusticità e di un’agilità uniche, perfettamente adattata ai pascoli montani più impervi.

Questo straordinario patrimonio zootecnico — oggi forte di circa 9.500 capi e orgogliosamente iscritto dal 2023 nel Registro Regionale della Biodiversità Agraria e Alimentare grazie al lavoro sinergico promosso dall’ARSAC e spinto dal Dott. Domenico Tripodi (già Presidente Provinciale dell’ARA Calabria) — regala produzioni casearie d’eccellenza, dal celebre Musulupu ai canestrati tradizionali. Custodire questa razza significa difendere il paesaggio, prevenire gli incendi boschivi e presidiare economicamente le aree interne.

L’appello dell’Avv. Eliana Carbone e il grido d’allarme del C.U.P.A.C.

Alla kermesse ha preso parte anche l’Avv. Eliana Carbone, Opinionista Culturale per la Calabria, la quale ha voluto sottolineare il valore sociale ed economico dell’evento: “La Capra d’Aspromonte non è soltanto una razza da tutelare, ma un patrimonio di storia, lavoro e identità. È una ricchezza della Calabria e dobbiamo difenderla tramite un sostegno concreto agli allevatori da parte delle Istituzioni”.

Proprio il tema del sostegno istituzionale è stato il fulcro della tavola rotonda dal titolo “La Capra dell’Aspromonte: Patrimonio Identitario dell’Area Grecanica”.

Intervenendo sul tema, il Presidente del C.U.P.A.C., Dott. Domenico Tripodi, ha tracciato un bilancio lucido e drammatico delle difficoltà quotidiane che mettono in ginocchio la categoria: «Seppure uno dei nostri obiettivi storici sia stato raggiunto con l’iscrizione nel Registro Regionale della Biodiversità nel 2023, la sfida per gli allevatori oggi è semplicemente riuscire a vivere di questo mestiere, creando una filiera solida.

Purtroppo, i pastori devono fare i conti con ostacoli insostenibili, come la predazione dei lupi e i gravi danni causati dai cinghiali. I lupi rappresentano una minaccia costante; gli allevatori non ce la fanno più perché nessuno interviene e le Istituzioni sono totalmente assenti. Nonostante l’abbandono, continuano a resistere eroicamente».

Tradizione e futuro

La giornata si è conclusa tra i sapori della cucina tipica a base di prodotti della capra aspromontana e le travolgenti note del tradizionale raduno di tarantella, che ha animato le caratteristiche viuzze del borgo.

Gallicianò ha dimostrato ancora una volta di essere un faro di resistenza culturale e pastorale. Adesso la palla passa alla politica e alle istituzioni regionali: la Capra dell’Aspromonte e i suoi custodi non possono essere lasciati soli a difendere l’identità più profonda della Calabria.