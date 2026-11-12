Nuovo falso allarme bomba nelle scuole, studenti evacuati anche a Reggio

Seconda giornata di tensione negli istituti scolastici italiani. Nuove segnalazioni e studenti fuori dalle aule. Nel pomeriggio vertice a Palazzo Chigi per definire un protocollo comune sulla gestione degli allarmi

Non si ferma l’ondata di allarmi bomba nelle scuole italiane. Dopo il caos di ieri, mercoledì 11 novembre, anche questa mattina sono arrivate nuove email sospette in diversi istituti del Paese, provocando ulteriori momenti di preoccupazione tra studenti, docenti e famiglie.

La situazione interessa anche Reggio Calabria, dove vengono segnalate nuove evacuazioni precauzionali in alcune scuole. Per il secondo giorno consecutivo, dunque, la normale attività didattica viene interrotta in alcuni istituti, mentre cresce l’apprensione tra studenti e genitori.

Le nuove segnalazioni arrivano all’indomani di una giornata particolarmente difficile. Ieri, infatti, le email minatorie hanno raggiunto circa 6mila istituti scolastici italiani, facendo scattare controlli ed evacuazioni in numerose città. Anche a Reggio Calabria erano stati evacuati diversi edifici.

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L’allarme è tornato a diffondersi anche oggi, giovedì 12 novembre. Secondo quanto riportato da RaiNews, sono arrivate nuove segnalazioni da diverse regioni italiane, con messaggi di posta elettronica analoghi a quelli diffusi nella giornata precedente.

A Palermo è stato evacuato il liceo classico Umberto I, dopo la ricezione di un’altra email che annunciava la presenza di una bomba. Sul posto è intervenuta la Polizia per le verifiche del caso.

Nonostante le nuove segnalazioni, nella maggior parte delle scuole italiane le lezioni sono riprese regolarmente. Le autorità continuano a monitorare la situazione, mentre gli accertamenti effettuati finora non hanno evidenziato pericoli concreti.

Allarmi bomba, vertice a Palazzo Chigi: arriva un protocollo comune

Il Governo interviene per evitare che il ripetersi delle minacce possa paralizzare nuovamente il sistema scolastico.

Nel pomeriggio di oggi è prevista a Palazzo Chigi una riunione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), convocato a livello tecnico per definire un protocollo operativo comune sulla gestione delle segnalazioni di allarme.

La Presidenza del Consiglio ha chiarito che le indicazioni già operative prevedono, come regola generale, di non procedere all’evacuazione degli edifici quando l’unico elemento disponibile è una email minatoria inviata in maniera massiva, senza ulteriori riscontri concreti di pericolo.

Rimane comunque la possibilità per i prefetti di disporre evacuazioni qualora emergano elementi specifici che facciano ritenere effettiva la minaccia.

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Questa mattina la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato a Palazzo Chigi i rappresentanti delle opposizioni per affrontare l’emergenza e discutere delle misure da adottare.

Al centro del confronto anche il tema della sicurezza informatica e della necessità di rafforzare il coordinamento tra le istituzioni.

Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni investigative, le email diffuse ieri sarebbero partite da un account compromesso riconducibile a un servizio di posta elettronica taiwanese. Gli investigatori sono al lavoro per risalire ai responsabili e accertare l’origine delle comunicazioni.

La premier aveva già rassicurato le famiglie dopo la prima ondata di segnalazioni, sottolineando che dalle verifiche non erano emersi elementi tali da confermare un pericolo concreto.

Intanto, anche a Reggio Calabria, l’attenzione resta alta. Dopo due mattinate segnate da allarmi e interruzioni delle lezioni, l’obiettivo è garantire la sicurezza di studenti e personale scolastico, evitando al tempo stesso che nuove email anonime possano provocare ulteriori situazioni di caos.