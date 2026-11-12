Falso allarme bomba nelle scuole, 3 i punti chiave per la Meloni che avverte: ‘Potrebbe accadere ancora’ – VIDEO
Dopo il vertice a Palazzo Chigi con ministri e intelligence, la premier interviene con un video sui social. Poi l'invito ai leader dell'opposizione
12 Novembre 2026 - 08:41 | di Redazione
Dopo i messaggi che hanno annunciato una bomba in migliaia di scuole italiane, la premier Giorgia Meloni parla agli italiani: non è stato trovato nulla in nessuna scuola e, al momento, non c’è alcun elemento che indichi un pericolo concreto.
Lo ha fatto con un video pubblicato sui suoi canali social dopo gli attacchi hacker, in cui ricostruisce la giornata nelle scuole e invita a Palazzo Chigi i leader dell’opposizione.
Le scuole: ‘Non è stato trovato nulla in nessuna scuola’
Nel video la premier ricostruisce quanto accaduto nelle scuole e ringrazia dirigenti, insegnanti, personale e forze dell’ordine:
«Oggi migliaia di scuole italiane hanno ricevuto un messaggio che annunciava una bomba. In molti istituti i ragazzi sono stati fatti uscire, le forze dell’ordine hanno controllato aula per aula. E vi dico subito la cosa più importante: non è stato trovato nulla in nessuna scuola».
«So che per molte famiglie è stata una giornata di paura o di disagio, lo capisco, chiaramente non lo sottovaluto. Voglio ringraziare i dirigenti scolastici, gli insegnanti, il personale che hanno gestito tutto con ordine, hanno tenuto tranquilli i ragazzi, e voglio ringraziare le donne e gli uomini delle forze dell’ordine che in poche ore hanno verificato migliaia di edifici».
Non solo l’Italia: coinvolti anche Regno Unito e Irlanda
Meloni ricorda che non è la prima volta e che il fenomeno non riguarda solo l’Italia:
«Non è la prima volta che accade e non riguarda solamente la nostra nazione. Solo oggi, oltre all’Italia, sono state coinvolte in modo analogo Regno Unito e Irlanda. La settimana scorsa false segnalazioni di ordigni a bordo degli aerei hanno costretto a dirottare decine di voli in tutta Europa, alcuni in partenza o diretti in Italia. Su nessun aereo è stato trovato nulla. Negli stessi giorni, oggi compreso, messaggi simili hanno raggiunto redazioni giornalistiche in altre nazioni europee. Anche lì nessun ordigno».
Le tre conclusioni dopo la riunione a Palazzo Chigi
Dopo la riunione a Palazzo Chigi con i ministri competenti e i vertici di intelligence e cyber security, la premier ricava tre conclusioni:
- Al momento non c’è alcun elemento che indichi un pericolo concreto;
- I messaggi non servono a colpire ma a spaventare: chi li scrive vuole soprattutto la paura, le giornate perse, il sospetto e il caos;
- Sui responsabili lavorano gli investigatori e la magistratura, insieme ai colleghi europei.
Sui responsabili e su possibili nuovi messaggi la premier aggiunge:
«Io non farò ipotesi, quando ci saranno certezze le conoscerete. Ma devo dirvi con l’onestà che mi contraddistingue anche un’altra cosa. È possibile che messaggi come questi arrivino ancora. Non sarà il segno che qualcosa non ha funzionato, sarà la prova che chi li manda non ha altro e ci troverà pronti».
Il prossimo passo: le opposizioni a Palazzo Chigi
Meloni assicura che ogni allarme continuerà a essere verificato, invita a Palazzo Chigi i leader dell’opposizione e conclude così:
«Stiamo lavorando per mettere in campo tutti gli strumenti di cui disponiamo per minimizzare l’impatto di questi attacchi. Ogni allarme continuerà a essere verificato uno per uno. Posso assicurare che non intendiamo abbassare la guardia perché non permetteremo a una mail anonima di decidere il calendario scolastico dei nostri figli».
«Ho invitato per domani a Palazzo Chigi i leader dell’opposizione, li ringrazio fin d’ora per la loro presenza. Sulla sicurezza degli italiani, a cominciare da quella percepita, non c’è una maggioranza e non c’è un’opposizione, c’è l’Italia».
«Chi ha fatto questo voleva una nazione ferma, voleva una nazione impaurita, troverà una nazione che domani si sveglia, accompagna i figli a scuola e va a lavorare. E questa è la risposta migliore e più forte che abbiamo da dare».
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