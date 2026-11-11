Myenergy dopo il ko con Legnano, Carrea evidenzia i limiti della squadra: ‘C’è una componente emotiva nelle gare casalinghe’

La sconfitta contro Legnano lascia in casa Viola interrogativi importanti, soprattutto sulla capacità della squadra di mantenere intensità e lucidità per tutti i quaranta minuti.

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L’andamento del match

I Legnano Knights hanno iniziato bene, sono stati immediatamente raggiunti e superati dai neroarancio. La Viola si è portata sul +7. Il primo quarto si è chiuso sul 16 a 12. Nella seconda frazione si è complicato il match per Reggio Calabria, raggiunti dai lombardi. Botta e risposta tra le due compagini, si è andati all’intervallo lungo sulla parità (34-34). Il terzo quarto è stato un crescendo per gli ospiti che si sono andati sul +10. Stepanovic dalla lunga distanza ha aumentato notevolmente il vantaggio nelle ultime battute la squadra di Carrea ha limitato l’assalto di Legnano. Nell’ultimo quarto la Viola affannosamente ha cercato la rimonta; la tripla di Love ha portato il punteggio sul -11 a 3:53 dal termine. A poco più di un minuto dalla fine la Viola si è portata sul -7. Diverse imprecisioni di Reggio Calabria e la continuità degli ospiti hanno portato all’ennesima sconfitta casalinga tra le mura del Palacalafiore.

L’analisi di coach Carrea

Nel post-partita, l’allenatore neroarancio ha analizzato la prestazione, riconoscendo i meriti degli avversari e soffermandosi sulle difficoltà emerse nel corso della gara.

Il primo pensiero è rivolto al pubblico del PalaCalafiore, che anche questa volta non ha fatto mancare il proprio sostegno: «Il nostro pubblico ha provato a starci accanto e credo che sia molto frustrante per tutti non riuscire a regalare le soddisfazioni che siamo riusciti a ottenere in trasferta. Dispiace perché anche oggi i tifosi hanno sostenuto la squadra nei momenti di difficoltà. La stagione è lunga e confidiamo di trovare le risorse per far sorridere il nostro pubblico anche nelle partite in casa».

Passando all’analisi tecnica, il coach riconosce senza mezzi termini la superiorità di Legnano: «La partita è stata vinta con merito. Oggi abbiamo dimostrato limiti che erano già apparsi in altre occasioni. Da un punto di vista strutturale, la squadra avversaria era superiore a noi per centimetri, chili e in tutti i ruoli».

La Viola ha provato a restare in partita nei primi due quarti, arrivando all’intervallo sul 34-34. Nella ripresa, però, Legnano è riuscita a scavare il solco decisivo: «Abbiamo fatto uno sforzo importante per rimanere dentro la partita nei primi due quarti. Per portarla fino in fondo avremmo dovuto tenerla sotto i 65 punti, ma contro una squadra di questa qualità era un obiettivo un po’ utopistico. Quando, sul 34-34, hanno trovato canestri complicati e scavato il margine, la partita è diventata estremamente complessa».

Un passaggio significativo della conferenza stampa riguarda la gestione di Love, il cui minutaggio è stato distribuito diversamente nelle ultime gare. Una scelta che, come spiegato dall’allenatore, nasce da valutazioni sia tecniche sia fisiche.

«È una scelta a metà tra tecnica e gestionale. Love, sulla base delle osservazioni durante la settimana e dei dati raccolti dal nostro staff, non sta crescendo dal punto di vista della condizione fisica secondo le aspettative. Va in affanno dopo pochi minuti di gioco e fa fatica a recuperare lo sforzo. Abbiamo pensato che questa situazione non gli permettesse di arrivare lucido nei finali e abbiamo provato a spezzettargli la partita, dandogli maggiori possibilità di recupero».

Una soluzione che ha prodotto qualche risultato, ma che non può rappresentare una risposta definitiva: «Il finale di Daniel è stato sicuramente più efficiente rispetto agli ultimi che aveva giocato. Allo stesso tempo, però, è un tema che deve trovare una soluzione, perché abbiamo bisogno di un riferimento offensivo che riesca a stare in campo più minuti in maniera efficiente».

L’allenatore esclude invece che il problema principale sia legato alla condizione atletica generale del gruppo. La questione, piuttosto, riguarda il divario fisico rispetto ad alcune avversarie: «La squadra si allena bene, lavora bene ed è ben seguita. Quando sei in difetto fisico per una questione di taglia, devi compensare con l’energia. Oggi la mia percezione è stata quella di essere sotto di cinque o sei chili in tutti i ruoli. I ragazzi hanno provato a mettere tanta energia nei primi venti minuti, poi forse è un po’ calata».

Tra gli aspetti più delicati emersi c’è quello relativo al rendimento nei secondi tempi delle partite casalinghe. Il coach riconosce una difficoltà che trova riscontro anche nei numeri: «Noi nel terzo e quarto periodo in casa abbiamo oggettivamente espresso la nostra peggior pallacanestro. Sono i quarti nei quali registriamo i maggiori gap negativi. È una situazione anomala, perché generalmente è più difficile giocare il terzo e quarto quarto in trasferta».

Da qui l’ammissione di una componente psicologica: «Credo che sia evidente che ci sia una componente emotiva nel modo in cui la squadra approccia i terzi e quarti quarti in casa. Riconoscerlo è il primo passo verso la soluzione del problema».

Il tecnico invita comunque a non concentrarsi sulle singole prestazioni, ma a considerare la questione nella sua dimensione collettiva. Anche le difficoltà di alcuni giocatori, secondo l’allenatore, devono essere inserite in un quadro più ampio. Tra questi Matteo, al primo anno in Serie B e chiamato a ricoprire un ruolo importante in una piazza esigente.

«In questo momento soffermarsi sulle performance individuali ha poco senso. Dobbiamo capire come risolvere un problema che porta la squadra a essere scarsamente competitiva nei terzi e quarti quarti contro avversarie di qualità. È un tema complesso, che va analizzato nella sua complessità».

Il messaggio conclusivo

«Tutti noi, dal capo allenatore allo staff fino ai giocatori, dobbiamo avere in testa che la nostra prestazione deve crescere nel corso della partita e non può andare calando. Abbiamo già dimostrato in trasferta, come a Vicenza, di poter cambiare passo nel terzo quarto. Dobbiamo trovare la strategia per riuscirci anche in casa».