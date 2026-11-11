Anas, Autostrada del Mediterraneo: manutenzione allo svincolo di Reggio Calabria Gallico

Saranno in vigore limitazioni alla circolazione nelle ore notturne. Le indicazioni Anas su orari e percorsi

Per consentire l’esecuzione dei lavori di manutenzione programmata presso lo svincolo di Reggio Calabria Gallico, al km 3,550 della Diramazione di Reggio Calabria della A2, saranno in vigore limitazioni alla circolazione nelle ore notturne del 12, del 13 e del 16 novembre.

Nella notte tra il 12 e il 13 novembre, dalle ore 21:00 alle ore 06:00, lo svincolo sarà chiuso, comprese tutte le rampe di ingresso e uscita delle carreggiate Nord e Sud, la viabilità di svincolo e la bretella di collegamento alla SS 18.

Nelle notti tra il 13 e il 14 novembre e tra il 16 e il 17 novembre, sempre dalle ore 21:00 alle ore 06:00, saranno chiuse le rampe di ingresso e uscita della sola carreggiata Nord e la relativa bretella di collegamento, mentre le rampe della carreggiata Sud resteranno regolarmente aperte.

I percorsi alternativi

Durante la chiusura, chi viaggia sulla carreggiata Nord in direzione Villa San Giovanni dovrà uscire obbligatoriamente allo svincolo di Arghillà Catona e proseguire sulla viabilità ordinaria, lungo la SS 18, in direzione Gallico e Reggio Calabria, mentre i mezzi pesanti diretti a Nord dovranno utilizzare l’uscita di Villa San Giovanni. Chi proviene dalla carreggiata Sud in direzione Reggio Calabria dovrà uscire obbligatoriamente allo svincolo di Reggio Calabria Porto e proseguire sulla viabilità urbana e sulla SS 18 in direzione Gallico. Per entrare in A2 da Gallico, sia in direzione Nord sia in direzione Sud, sarà necessario utilizzare lo svincolo di Reggio Calabria Porto.

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Nelle due notti in cui resteranno chiuse le sole rampe della carreggiata Nord, chi è diretto verso Nord potrà entrare in autostrada dallo svincolo di Reggio Calabria Porto, mentre chi proviene da Sud e deve raggiungere Gallico dovrà uscire obbligatoriamente allo svincolo di Reggio Calabria Porto per poi rientrare sulla SS 18 in direzione Gallico.

Anas (Gruppo FS) ricorda che “Quando sei alla guida tutto può aspettare” – “Guida e Basta!”. Per una mobilità informata chiama il Servizio Clienti “Pronto Anas” al numero verde gratuito 800.841.148.