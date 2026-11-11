Naufragio di Cutro, due imputati parlano in aula: ‘Estranei all’organizzazione criminale’

Sarà emessa il 21 dicembre prossimo la sentenza d’appello del processo a tre presunti scafisti del caicco Summer Love naufragato il 26 febbraio 2023 a Steccato di Cutro provocando 94 morti.

Lo ha deciso la Corte d’appello di Catanzaro a conclusione dell’udienza di oggi nel corso della quale due imputati hanno fatto dichiarazioni spontanee e poi hanno parlato gli avvocati della difesa.

Khalid Arslan, di 28 anni, e Hasab Hussain (24), entrambi pakistani si sono dichiarati innocenti ed estranei all’organizzazione criminale. Sono accusati – insieme al turco Sami Fuat di 53 anni – di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e di morte come conseguenza di altro reato e già condannati in primo grado dal Tribunale di Crotone.

Le arringhe dei difensori

I loro legali, nelle arringhe, li hanno descritti come migranti al pari degli altri e non scafisti.

«A prescindere da questioni formali sulle dichiarazioni rese dai migranti – ha detto l’avv. Arturo Bova – è emerso in maniera inequivocabile che almeno due posizioni tra cui quella di Hasab Hussain che rappresento sono estranee. Purtroppo è un processo nato male e gestito anche sotto l’influenza dell’emotività di una delle più grandi tragedie avvenute in mare. Si è fatta però di tutta l’erba un fascio senza distinguere la posizione di chi era migrante e non era scafista».

«È una accusa che abbiamo ritenuto fin dall’inizio ingiusta – ha aggiunto Salvatore Perri, difensore di Khalid Arslan – ha omesso di valorizzare il pagamento del viaggio del mio assistito al pari di tutti gli altri migranti».

La Corte ha quindi rinviato l’udienza al 21 dicembre 2026 per le repliche e la sentenza.