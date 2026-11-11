City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Naufragio di Cutro, due imputati parlano in aula: ‘Estranei all’organizzazione criminale’

Corte d'appello Catanzaro dopo le arringhe rinvia al 21 dicembre per repliche e sentenza

11 Novembre 2026 - 17:53 | di Redazione

CUTRO resized

Sarà emessa il 21 dicembre prossimo la sentenza d’appello del processo a tre presunti scafisti del caicco Summer Love naufragato il 26 febbraio 2023 a Steccato di Cutro provocando 94 morti.

Lo ha deciso la Corte d’appello di Catanzaro a conclusione dell’udienza di oggi nel corso della quale due imputati hanno fatto dichiarazioni spontanee e poi hanno parlato gli avvocati della difesa.

Khalid Arslan, di 28 anni, e Hasab Hussain (24), entrambi pakistani si sono dichiarati innocenti ed estranei all’organizzazione criminale. Sono accusati – insieme al turco Sami Fuat di 53 anni – di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e di morte come conseguenza di altro reato e già condannati in primo grado dal Tribunale di Crotone.

Le arringhe dei difensori

I loro legali, nelle arringhe, li hanno descritti come migranti al pari degli altri e non scafisti.

«A prescindere da questioni formali sulle dichiarazioni rese dai migranti – ha detto l’avv. Arturo Bova – è emerso in maniera inequivocabile che almeno due posizioni tra cui quella di Hasab Hussain che rappresento sono estranee. Purtroppo è un processo nato male e gestito anche sotto l’influenza dell’emotività di una delle più grandi tragedie avvenute in mare. Si è fatta però di tutta l’erba un fascio senza distinguere la posizione di chi era migrante e non era scafista».

«È una accusa che abbiamo ritenuto fin dall’inizio ingiusta – ha aggiunto Salvatore Perri, difensore di Khalid Arslan – ha omesso di valorizzare il pagamento del viaggio del mio assistito al pari di tutti gli altri migranti».

La Corte ha quindi rinviato l’udienza al 21 dicembre 2026 per le repliche e la sentenza.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Cutro Cronaca
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?