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CNA Calabria, D’Errico nuovo Segretario regionale: ‘L’obiettivo è dare continuità al lavoro svolto’

Esperto di finanza e contabilità, Paolo D’Errico assume l’incarico in una fase di crescita e consolidamento dell’associazione

11 Novembre 2026 - 17:35 | Comunicato Stampa

Paolo D'Errico, nuovo Segretario regionale di CNA Calabria, in giacca blu davanti a un pannello con il logo CNA

È Paolo D’Errico il nuovo Segretario regionale di CNA Calabria. Ad annunciarlo è il presidente regionale Giovanni Cugliari.

Esperto di finanza e contabilità, D’Errico assume l’incarico in una fase di crescita e consolidamento dell’associazione, sempre più impegnata nella rappresentanza e nella tutela degli interessi delle micro, piccole e medie imprese del territorio.

“Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità e con l’impegno a lavorare in piena sinergia con il presidente e con l’intero sistema associativo per sostenere e rafforzare il trend positivo che CNA Calabria sta vivendo – dichiara Paolo D’Errico -. L’obiettivo è dare continuità al lavoro svolto, valorizzando le competenze e le professionalità presenti nell’associazione e consolidando il rapporto con le imprese. Vogliamo essere sempre più un punto di riferimento per gli artigiani e gli imprenditori calabresi, offrendo risposte concrete alle loro esigenze e accompagnandoli nelle sfide legate all’innovazione, alla competitività e allo sviluppo”.

La soddisfazione del presidente Cugliari

Soddisfazione per la nomina viene espressa dal presidente regionale Giovanni Cugliari:

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“La sua esperienza e la conoscenza del sistema associativo rappresentano un contributo importante per affrontare le sfide che ci attendono. CNA Calabria vuole continuare a crescere, rafforzando la propria presenza sui territori, il dialogo con le istituzioni e la capacità di rappresentare le istanze del mondo produttivo. In una fase economica complessa, è fondamentale che le imprese possano contare su un’associazione autorevole, presente e capace di accompagnarle nei processi di cambiamento”.

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