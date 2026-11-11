Falso allarme bomba nelle scuole, Meloni rassicura: ‘Nessun pericolo concreto’. Vertice a Palazzo Chigi

Dopo le segnalazioni che hanno coinvolto istituti in tutta Italia, compresa Reggio, la presidente del Consiglio: "Minacce sembrano riconducibili a una strategia per generare allarme e preoccupazione"

Dopo la mattinata di allarmi bomba che ha interessato centinaia di scuole italiane, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni interviene per rassicurare famiglie, studenti e personale scolastico. Le verifiche effettuate finora, secondo quanto riferito dalla premier, non avrebbero evidenziato pericoli concreti.

L’emergenza ha coinvolto anche Reggio Calabria, dove le prime segnalazioni hanno riguardato diversi istituti. Un falso allarme che ha provocato una serie di reazioni a catena, tra cui evacuazioni precauzionali, sospensioni delle lezioni e interventi delle forze dell’ordine.

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Meloni: “Le segnalazioni sembrano una strategia per generare allarme”

Attraverso una dichiarazione diffusa sui social, la presidente del Consiglio ha spiegato che il Governo sta monitorando la situazione.

«Il Governo sta seguendo con grande attenzione le numerose segnalazioni riguardanti gli allarmi bomba negli istituti scolastici. Le Forze dell’Ordine e le Istituzioni, ad ogni livello, sono impegnate per monitorare la situazione e rassicurare i cittadini, le famiglie e il personale scolastico».

La premier ha quindi escluso, sulla base degli accertamenti finora condotti, l’esistenza di elementi che indichino un rischio effettivo.

«Al momento, dalle verifiche effettuate, non emerge alcun elemento che faccia ritenere sussistente un pericolo concreto. Le segnalazioni sembrano piuttosto riconducibili a una strategia volta a generare allarme e preoccupazione, sulla quale sono in corso tutti gli approfondimenti necessari».

Riunione a Palazzo Chigi con ministri e intelligence

Per affrontare la situazione e coordinare le attività di sicurezza, Meloni ha convocato un vertice a Palazzo Chigi.

Alla riunione sono stati chiamati i vicepresidenti del Consiglio Matteo Salvini e Antonio Tajani, i ministri Matteo Piantedosi e Guido Crosetto, il sottosegretario Alfredo Mantovano, i vertici dell’intelligence e dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale.

Infine, il messaggio rivolto ai cittadini:

«Lo Stato è presente e sta facendo tutto ciò che è necessario per garantire la sicurezza dei cittadini».

Intanto proseguono gli accertamenti per individuare l’origine delle mail minatorie inviate agli istituti scolastici e chiarire chi si nasconda dietro una vicenda che ha provocato preoccupazione e disagi in numerose città italiane.