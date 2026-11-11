Attacco hacker, email fa scattare falso allarme bomba nelle scuole. Anche Reggio coinvolta

Una mail minatoria ha fatto scattare l'allarme in numerosi istituti scolastici da nord a sud. Coinvolta anche Reggio. Evacuazioni e controlli in corso

Mattinata di paura nelle scuole italiane. Un’unica mail contenente minacce di esplosione avrebbe raggiunto oltre 100 istituti scolastici in tutta Italia, facendo scattare l’allarme anche a Reggio Calabria.

Il messaggio, secondo quanto riportato da Repubblica, sarebbe stato inviato intorno alle 9.50 di oggi, mercoledì 11 novembre, raggiungendo numerose caselle di posta elettronica degli istituti scolastici.

Le segnalazioni riguardano diverse città italiane, tra cui Roma, Milano, Napoli, Bologna, Perugia e Terni. In molte scuole sono scattate le procedure di emergenza, con evacuazioni precauzionali e sospensione delle lezioni.

Allarme bomba a Reggio Calabria: le scuole coinvolte

Anche a Reggio Calabria la situazione è in evoluzione. Secondo le prime informazioni, gli istituti interessati dalla segnalazione sarebbero:

Istituto Piria

Liceo Classico Tommaso Campanella

Istituto Montalbetti

Liceo Artistico

Istituto Radice Alighieri

L’elenco è ancora provvisorio.

Il contenuto della mail minatoria

Il messaggio, dai toni particolarmente violenti, sarebbe stato inviato da un indirizzo riconducibile a un dominio estero.

Come riporta Repubblica, la comunicazione è firmata da un sedicente Mikhail Andropov, che si presenta come leader del cosiddetto “Vilayat di Misoginistan” e annuncia la presenza di ordigni esplosivi all’interno degli edifici scolastici.

Nel testo si legge: “Ho appena lasciato nel vostro edificio, all’interno di un sacchetto di plastica, un potente ordigno esplosivo con innesco a distanza”.

La mail contiene anche ulteriori minacce nei confronti delle istituzioni italiane.

Secondo quanto riferito dal quotidiano, lo stesso nome sarebbe già comparso in precedenti comunicazioni minatorie inviate a emittenti televisive europee, nelle quali venivano rivendicati anche allarmi bomba riguardanti diversi voli.

L’indirizzo utilizzato per l’invio della mail risulterebbe appartenere al dominio della Dayeh University, un’università situata a Taiwan. Un elemento che non consente, tuttavia, di stabilire l’effettiva provenienza del messaggio.

Evacuazioni nelle scuole italiane, intervengono le forze dell’ordine

In diversi istituti i dirigenti scolastici, dopo aver ricevuto la comunicazione, hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine.

Sono scattate evacuazioni precauzionali. Tra le ipotesi al vaglio anche quella di un’azione coordinata di procurato allarme su vasta scala, eventualmente realizzata attraverso tecniche informatiche in grado di mascherare il reale mittente.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO