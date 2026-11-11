Promozione: l’ex Reggina Maurizio Lanzaro vola con la Bovalinese: numeri da record

Cinque stagioni con la maglia della Reggina, 146 presenze tra Serie A e Serie B e anche due reti realizzate. Maurizio Lanzaro è uno di quei calciatori che ha lasciato certamente un buon ricordo tra i tifosi amaranto. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo nel 2018, al termine della sua esperienza in Spagna, ha intrapreso la carriera da allenatore, costruendo un percorso tra Italia e territorio iberico.

Prima la guida della Juniores del Racing Saragozza, poi le esperienze con il Seregno in Serie C e D, il Delicias nella quarta serie spagnola e successivamente il San Luca. Adesso Lanzaro è protagonista sulla panchina della Bovalinese, compagine che sta dominando il campionato di Promozione con un percorso praticamente perfetto.

I numeri parlano chiaro: nove vittorie in altrettante partite, 26 gol realizzati e appena 3 subiti. Un ruolino di marcia impressionante che vale il primato solitario in classifica, con cinque punti di vantaggio sullo Sporting Polistena, secondo.

Un avvio di stagione straordinario per l’ex difensore amaranto, che sta confermando anche in panchina le qualità maturate durante la lunga carriera da calciatore. La Bovalinese corre, vince e convince, con Lanzaro che punta a trasformare questo inizio da record in una stagione da protagonista fino alla fine.