Scuole Blu Europee, Princi: ‘Le nostre coste diventino laboratori di conoscenza e innovazione’

Trasformare il mare in un’occasione di conoscenza, esperienza e partecipazione per le nuove generazioni. È questo lo spirito della rete europea European Blue Schools (Scuole Blu Europee), promossa nell’ambito dell’iniziativa EU4Ocean e sostenuta dalla Commissione europea, che invita gli istituti scolastici a sviluppare progetti capaci di avvicinare gli studenti all’ambiente marino, alla sua biodiversità e al rapporto tra le attività umane e gli ecosistemi acquatici.

“Un’opportunità particolarmente significativa per una regione come la Calabria, che si affaccia sul Tirreno e sullo Ionio e conta 789 chilometri di costa”, afferma l’eurodeputata calabrese Giusi Princi, vicepresidente dell’Intergruppo del Parlamento europeo sulle regioni costiere e insulari (SEARICA). “Un patrimonio – prosegue – di grande valore ecologico, caratterizzato da habitat marini, praterie di Posidonia oceanica e aree di interesse comunitario, che rappresenta anche una componente essenziale della storia, della cultura e dell’economia delle comunità costiere”.

La Rete supporta percorsi educativi che puntano a rafforzare la conoscenza del mare e a far comprendere quanto la sua salute sia strettamente legata alla qualità della nostra vita.

“Da già donna di scuola, riconosco l’importanza di avvicinare gli studenti alla realtà che li circonda – prosegue l’Onorevole Princi -. E il mare può diventare un vero e proprio laboratorio educativo, un punto di incontro tra scienze, ambiente, storia e cultura, capace di stimolare curiosità, senso critico e partecipazione. Attraverso attività di ricerca, osservazione e confronto, i ragazzi non si limitano ad acquisire nozioni, ma diventano protagonisti di un’esperienza di apprendimento concreta. È anche un modo per rafforzare il legame tra scuola e territorio e promuovere una collaborazione più stretta con famiglie, associazioni, enti e comunità locali”.

Come ottenere la certificazione European Blue School

Per ottenere la certificazione European Blue School, gli istituti devono presentare un progetto già avviato o completato, fondato su quattro requisiti obbligatori: attività tra loro collegate, un risultato concreto e riconoscibile, la partecipazione significativa degli studenti e la comunicazione dei risultati raggiunti. Tra gli ulteriori criteri facoltativi figurano la collaborazione con partner locali, l’approccio multidisciplinare e il coinvolgimento della comunità oltre le mura scolastiche. Le scuole selezionate ricevono poi un certificato ed entrano in una rete europea che offre opportunità di formazione, collaborazione, scambio di esperienze e sviluppo di partnership con istituti di altri Paesi.

L’iniziativa assume un significato ancora più ampio se inserita nel quadro dell’economia blu, un settore strategico che abbraccia numerose attività legate al mare, dalla pesca all’acquacoltura, dal trasporto marittimo al turismo costiero, fino alla ricerca e alle nuove tecnologie per lo sfruttamento delle risorse marine. Il Patto europeo per gli oceani, adottato dalla Commissione europea nel giugno 2025, riconosce proprio nella competitività dell’economia blu, nel sostegno alle comunità costiere e nello sviluppo della ricerca e delle competenze alcuni elementi fondamentali per il futuro dell’Europa.

“Educare al mare – evidenzia l’On. Princi – significa investire in una cultura della tutela e della sostenibilità, ma anche rafforzare il legame delle giovani generazioni con le proprie radici e con le opportunità del territorio. La Calabria possiede tutte le potenzialità per contribuire a questo percorso europeo, dobbiamo mettere le nostre scuole nelle condizioni di valorizzare le conoscenze, le esperienze e le risorse di cui dispongono. Ed è solo attraverso l’educazione che una ricchezza naturale può diventare un motore di crescita culturale, sociale ed economica”, conclude l’eurodeputata.

Candidature entro il 15 dicembre

Le candidature, da presentare online in lingua inglese entro il 15 dicembre 2026, sono aperte alle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, dalle scuole dell’infanzia alle secondarie, comprese le istituzioni di istruzione e formazione professionale. Possono partecipare anche gli istituti che si trovano in comuni lontani dalla costa, con progetti dedicati al mare, ai fiumi, ai laghi e agli altri ambienti acquatici.

La struttura dell’Onorevole Princi, attraverso il servizio “Europa a Casa” (e-mail: giusiprinci@europaacasa.eu), è disponibile a fornire supporto informativo e assistenza nella fase di candidatura.