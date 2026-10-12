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‘Europa a casa’, Princi: ‘Online il report di ottobre con tutti i bandi finanziati dall’UE’

“Le opportunità raccolte nel report di ottobre testimoniano quanto le risorse e gli strumenti messi a disposizione dall’Unione europea possano tradursi in leve concrete di crescita" così la Princi

12 Ottobre 2026 - 15:02 | Comunicato Stampa

Foto On Giusi Princi

È stato pubblicato il report di ottobre 2026 di “Europa a casa”, il servizio promosso dall’europarlamentare calabrese Giusi Princi con l’obiettivo di rendere le opportunità europee di finanziamento accessibili a tutti.

Il report, pubblicato sulla piattaforma web www.europaacasa.eu, raccoglie bandi diretti e indiretti finanziati dall’Unione europea e dedicati a giovani, agricoltori, imprese, enti locali, artisti, associazioni, ordini professionali, scuole, università e cittadini. Il documento di ottobre, tra l’altro, presenta bandi a sostegno dell’innovazione tecnologica e industriale, degli investimenti di PMI e grandi imprese, ma anche opportunità di finanziamento per università, enti pubblici, imprese e ONG che promuovono progetti di economia blu e riconoscimenti per donne imprenditrici.

“Le opportunità raccolte nel report di ottobre – afferma l’On. Princi – testimoniano quanto le risorse e gli strumenti messi a disposizione dall’Unione europea possano tradursi in leve concrete di crescita, innovazione e competitività per i nostri territori. È anche attraverso una più ampia e consapevole partecipazione ai programmi europei che possiamo trasformare le opportunità di finanziamento in percorsi duraturi di sviluppo, creando nuove prospettive professionali e contribuendo a rendere le nostre comunità più attrattive e resilienti”.

Europa a casa: come richiedere informazioni sui bandi europei

Il servizio “Europa a casa” prevede anche azioni di facilitazione, accompagnamento e orientamento per chi necessita di chiarimenti: tutti gli interessati possono formulare quesiti inerenti a bandi attivi o richiedere ulteriori informazioni utilizzando l’indirizzo e-mail dedicato (giusiprinci@europaacasa.eu) o inviando un messaggio al numero Whatsapp (+39 376 262 8177). Tramite esperti in europrogettazione vengono garantite risposte approfondite personalizzate alle esigenze di ciascuno.

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Il report, oltre a essere pubblicato sul sito ufficiale, è condiviso sulle pagine social dell’eurodeputata Giusi Princi (Instagram @giusi.princi; Facebook @Giusi Princi; X @giusi_princi) che richiameranno gli avvisi più significativi.

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