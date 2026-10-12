Redel celebra 45 anni e regala un soggiorno ai dipendenti e alle loro famiglie: grande festa con Jerry Calà e Gennaro Calabrese

Al Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria un grande evento dedicato alle persone che hanno costruito la storia dell'azienda. Riconoscimenti ai dipendenti, memoria, futuro e spettacolo per celebrare il traguardo 1981-2026

Quarantacinque anni di storia celebrati insieme alle persone che, giorno dopo giorno, hanno contribuito a costruirla. Redel ha scelto un modo particolare per festeggiare l’importante traguardo raggiunto nel 2026: regalare ai propri dipendenti e alle loro famiglie un soggiorno in modalità all inclusive presso il Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria, trasformando l’anniversario dell’azienda in una grande esperienza collettiva.

Il 10 e 11 ottobre la prestigiosa struttura di Curinga, in provincia di Catanzaro, ha così ospitato la grande famiglia Redel per un fine settimana pensato non soltanto per ricordare i risultati raggiunti dal 1981 a oggi, ma soprattutto per ringraziare chi ha accompagnato l’azienda lungo questo percorso.

Un gesto che ha voluto mettere al centro dipendenti e famiglie, nella convinzione che dietro la crescita di un’impresa ci siano prima di tutto le persone, il loro lavoro e il senso di appartenenza costruito negli anni.

Dal 1981 al 2026: 45 anni di Redel

Quello celebrato in Calabria è stato un anniversario dal forte valore simbolico. Quarantacinque anni durante i quali Redel è cresciuta, si è trasformata e ha ampliato progressivamente il proprio raggio d’azione, mantenendo un legame profondo con le proprie origini e guardando contemporaneamente alle nuove sfide dell’energia, delle infrastrutture e dell’innovazione.

Il programma di sabato 10 ottobre è iniziato in mattinata con l’arrivo degli ospiti, l’accoglienza e l’assegnazione delle camere. La prima parte della giornata è stata volutamente lasciata alle famiglie, che hanno potuto usufruire dei servizi della struttura, tra piscina, palestra, campi sportivi, centro benessere e spazi dedicati ai più piccoli.

Uno dei momenti più significativi è stato “Insieme scriviamo il futuro: la Capsula del Tempo Redel”. Dipendenti e familiari hanno potuto lasciare un ricordo, un pensiero legato alla propria esperienza o un augurio per il futuro dell’azienda. Messaggi destinati a comporre una memoria collettiva di questo 45° anniversario.

La storia raccontata attraverso le persone

Nel pomeriggio, alle ore 18:30, hanno preso il via i festeggiamenti ufficiali con i saluti di Emanuela Barreca, seguiti dagli interventi di Umberto e Demetrio Barreca, in rappresentanza della proprietà aziendale, che hanno ripercorso le tappe più significative della storia di Redel, raccontando il cammino compiuto dall’azienda in 45 anni di attività.

Redel ha voluto rendere omaggio sia ai dipendenti per l’anzianità di servizio sia alle aziende partner che, nel tempo, hanno accompagnato l’azienda con collaborazione e fiducia.

Un modo per ringraziare chi, dentro e accanto all’azienda, ha condiviso una parte significativa del percorso di crescita di Redel e ha contribuito, con il proprio lavoro e la propria collaborazione, al raggiungimento di questo importante traguardo.

A conclusione della cerimonia, un momento particolarmente significativo è stato dedicato alla premiazione di Antonio Fortugno, storico collaboratore dell’azienda, per il suo prezioso contributo nel corso degli anni.

Alla celebrazione hanno preso parte anche autorità politiche e amministrative di Reggio Calabria e Vibo Valentia, insieme ai rappresentanti di Confindustria Reggio Calabria e Unindustria Calabria.

Gennaro Calabrese e Jerry Calà protagonisti della festa

A condurre la serata è stato Marco Mauro, volto calabrese legato al mondo della radio, della televisione e dei grandi eventi.

Spazio poi allo spettacolo con Gennaro Calabrese, protagonista dalle 20.00 di uno show comico che ha accompagnato dipendenti e famiglie verso la cena celebrativa di gala.

Gran finale alle 22.30 con Jerry Calà, protagonista di “Jerry Calà – Una vita da libidine CONCERT-SHOW”, che ha portato sul palco musica, spettacolo e intrattenimento, prima dei saluti conclusivi della Direzione.

Una serata costruita alternando memoria e divertimento, momenti istituzionali e spettacolo, con un unico filo conduttore: celebrare insieme un traguardo che appartiene all’azienda ma, soprattutto, alle persone che ne hanno fatto e continuano a farne parte.

Umberto Barreca: “Abbiamo voluto dire grazie con qualcosa che rimanesse nel cuore”

Umberto Barreca sottolinea il significato della scelta di coinvolgere anche le famiglie:

“Quarantacinque anni rappresentano un traguardo straordinario, ma dietro un numero così importante ci sono migliaia di giornate di lavoro, sacrifici, cantieri, sfide vinte e soprattutto persone. Per questo non volevamo limitarci a organizzare una semplice festa aziendale. Abbiamo voluto regalare ai nostri dipendenti e alle loro famiglie del tempo da trascorrere insieme, in un luogo speciale. È il nostro modo di dire grazie a chi ogni giorno contribuisce a costruire Redel. Le famiglie sono parte di questo percorso perché dietro l’impegno di ciascuno dei nostri collaboratori c’è anche il loro sostegno”.

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Demetrio Barreca: “Celebriamo la nostra storia guardando già ai prossimi 45 anni”

Per Demetrio Barreca l’anniversario rappresenta anche un ponte tra le origini dell’azienda e il suo futuro:

“Questi 45 anni portano con sé una storia familiare e imprenditoriale alla quale siamo profondamente legati. Abbiamo ricevuto un patrimonio fatto di lavoro, serietà, responsabilità e rispetto per le persone e abbiamo il dovere di custodirlo continuando, allo stesso tempo, a innovare. Vedere insieme dipendenti di lunga esperienza, giovani collaboratori, partner e famiglie è forse l’immagine più bella di ciò che Redel è diventata. Celebrare il passato ha senso se diventa energia per costruire ciò che verrà. Oggi festeggiamo 45 anni, ma stiamo già pensando ai prossimi 45”.

L’anniversario ha rappresentato così molto più di una ricorrenza aziendale. È diventato l’occasione per riunire generazioni diverse, riconoscere il valore di chi ha contribuito alla crescita di Redel e condividere una visione comune del futuro.

Dal 1981 al 2026, un percorso lungo 45 anni che l’azienda ha voluto sintetizzare nel messaggio scelto per accompagnare le celebrazioni: “45 anni di energia, infrastrutture e futuro”.