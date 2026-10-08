Reggio, la Coop. Libero Nocera promuove il corso per Assistente alla comunicazione LIS e Braille
Lezioni, laboratorio, attività pratica e stage. Al termine del corso sarà rilasciato l’attestato di qualifica. Aperte le iscrizioni, solo 18 posti disponibili
08 Ottobre 2026 - 15:34 | di Redazione
La Cooperativa Sociale “Libero Nocera”, ente di formazione accreditato dalla Regione Calabria, promuove il corso per il rilascio della qualifica di Assistente specialistico nella comunicazione LIS e Braille, figura dedicata all’assistenza all’autonomia personale, alla comunicazione e all’inclusione sociale delle persone con disabilità.
Un percorso rivolto a chi intende acquisire competenze specifiche nell’ambito educativo e socio-assistenziale, con particolare attenzione alla Lingua dei Segni Italiana, al Braille, alla disabilità sensoriale e ai processi di inclusione.
L’Assistente specialistico nella comunicazione LIS e Braille è una figura professionale prevista dalla Legge 104 del 5 febbraio 1992. Svolge una funzione di mediazione e facilitazione della comunicazione e dell’apprendimento, contribuendo a favorire l’integrazione e la relazione tra lo studente, la famiglia, la scuola, la classe e i servizi territoriali specialistici.
Un percorso di 600 ore tra teoria, laboratorio e formazione sul campo
Il corso ha una durata complessiva di 600 ore. Di queste, 420 ore saranno dedicate alla formazione in aula, suddivise in 360 ore di teoria e 60 ore di laboratorio.
Il programma comprende, tra gli altri, disturbi e metodi della comunicazione, elementi di psicopedagogia della persona con disabilità sensoriale e dell’autismo, Progetto Educativo Individualizzato, linguaggi LIS e Braille, normativa di riferimento, educazione alla salute e tecniche di primo soccorso.
Alle lezioni si aggiungono 180 ore di formazione on the job, articolate in 114 ore di attività pratica e 66 ore di stage. Le attività saranno realizzate presso scuole statali e paritarie e strutture socio-educative del territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria convenzionate con la Cooperativa Libero Nocera.
Disponibili 18 posti: requisiti e qualifica finale
Il corso è riservato a 18 partecipanti che abbiano compiuto 18 anni e siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
Per accedere all’esame finale sarà necessario aver frequentato almeno il 70% del monte ore complessivo. Gli allievi che supereranno le prove conseguiranno un Attestato di Qualifica, valido ai sensi della Legge 845/78 e dell’articolo 40 della Legge regionale 18/85.
Maggiori informazioni
Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi alla Segreteria didattica della Cooperativa Sociale “Libero Nocera”, in via Modena 14 a Reggio Calabria. Gli uffici sono aperti lunedì e mercoledì dalle 15 alle 19 e martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 13.
Contatti: 0965622926, direzione@liberonocera.it, www.liberonocera.it.
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