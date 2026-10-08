Reggio, la Coop. Libero Nocera promuove il corso per Assistente alla comunicazione LIS e Braille

Lezioni, laboratorio, attività pratica e stage. Al termine del corso sarà rilasciato l’attestato di qualifica. Aperte le iscrizioni, solo 18 posti disponibili

La Cooperativa Sociale “Libero Nocera”, ente di formazione accreditato dalla Regione Calabria, promuove il corso per il rilascio della qualifica di Assistente specialistico nella comunicazione LIS e Braille, figura dedicata all’assistenza all’autonomia personale, alla comunicazione e all’inclusione sociale delle persone con disabilità.

Un percorso rivolto a chi intende acquisire competenze specifiche nell’ambito educativo e socio-assistenziale, con particolare attenzione alla Lingua dei Segni Italiana, al Braille, alla disabilità sensoriale e ai processi di inclusione.

L’Assistente specialistico nella comunicazione LIS e Braille è una figura professionale prevista dalla Legge 104 del 5 febbraio 1992. Svolge una funzione di mediazione e facilitazione della comunicazione e dell’apprendimento, contribuendo a favorire l’integrazione e la relazione tra lo studente, la famiglia, la scuola, la classe e i servizi territoriali specialistici.

Un percorso di 600 ore tra teoria, laboratorio e formazione sul campo

Il corso ha una durata complessiva di 600 ore. Di queste, 420 ore saranno dedicate alla formazione in aula, suddivise in 360 ore di teoria e 60 ore di laboratorio.

Il programma comprende, tra gli altri, disturbi e metodi della comunicazione, elementi di psicopedagogia della persona con disabilità sensoriale e dell’autismo, Progetto Educativo Individualizzato, linguaggi LIS e Braille, normativa di riferimento, educazione alla salute e tecniche di primo soccorso.

Alle lezioni si aggiungono 180 ore di formazione on the job, articolate in 114 ore di attività pratica e 66 ore di stage. Le attività saranno realizzate presso scuole statali e paritarie e strutture socio-educative del territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria convenzionate con la Cooperativa Libero Nocera.

Disponibili 18 posti: requisiti e qualifica finale

Il corso è riservato a 18 partecipanti che abbiano compiuto 18 anni e siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Per accedere all’esame finale sarà necessario aver frequentato almeno il 70% del monte ore complessivo. Gli allievi che supereranno le prove conseguiranno un Attestato di Qualifica, valido ai sensi della Legge 845/78 e dell’articolo 40 della Legge regionale 18/85.

Maggiori informazioni

Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi alla Segreteria didattica della Cooperativa Sociale “Libero Nocera”, in via Modena 14 a Reggio Calabria. Gli uffici sono aperti lunedì e mercoledì dalle 15 alle 19 e martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 13.

Contatti: 0965622926, direzione@liberonocera.it, www.liberonocera.it.