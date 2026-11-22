Basket Serie B, Lumezzane batte Piacenza e resta in vetta, la Viola perde ancora contro Brescia. Classifica e risultati
Il quadro completo della 10ª giornata di Serie B Nazionale LNP ‘Old Wild West’ (Girone A): risultati, classifica aggiornata e prossimo turno della Myenergy Viola
22 Novembre 2026 - 20:06 | di Redazione
Si è conclusa la 10ª giornata di andata del campionato di Serie B nazionale della Lega Nazionale Pallacanestro, Girone A.
Di seguito i risultati, la classifica aggiornata e il prossimo turno.
Risultati 10ª giornata
Rimadesio Desio – Logiman Orzinuovi 54-79
TAV Treviglio – Fiorenzuola Bees 91-80
Myenergy Viola – Power Basket Brescia 65-68
Infodrive Capo d’Orlando – Paffoni Fulgor Basket Omegna 94-85
Adamant Ferrara – Andrea Costa Imola 64-74
LuxArm Lumezzane – UCC Assigeco Piacenza 68-57
LTC Group Sangiorgese Basket – SAE Scientifica-Soevis Legnano Knights 75-77
Rucker San Vendemiano – Fortitudo Agrigento 79-80
S4 Energia Vicenza – Siaz Basket Piazza Armerina 76-94
Classifica
Virtus Lumezzane 18
Power Basket Brescia 16
Logiman Orzinuovi 14
UCC Assigeco Piacenza 12
SAE Legnano Knights 12
Adamant Ferrara 12
TAV Treviglio 12
Siaz Piazza Armerina 12
Infodrive Capo d’Orlando 12
Rimadesio Desio 10
Fortitudo Agrigento 10
Myenergy Viola 8
Rucker San Vendemiano 6
Sangiorgese Basket 6
Fulgor Omegna 6
Pallacanestro Fiorenzuola 6
Andrea Costa Imola 3
S4 Energia Vicenza 2
Prossimo Turno
SAE Scientifica-Soevis Legnano Knights – Siaz Basket Piazza Armerina
Power Basket Brescia – Adamant Ferrara
Andrea Costa Imola – Sangiorgese Basket
Paffoni Fulgor Basket Omegna – TAV Treviglio
Fortitudo Agrigento – Rimadesio Desio
S4 Energia Vicenza – Infodrive Capo d’Orlando
Fiorenzuola Bees – Rucker San Vendemiano
Logiman Orzinuovi – LuxArm Lumezzane
UCC Assigeco Piacenza – Myenergy Viola
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