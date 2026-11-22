È stato lui a decidere la sfida tra Athletic Palermo e Reggina, regalando ai siciliani una vittoria pesantissima contro la formazione amaranto, arrivata in Sicilia da capolista. Un gol che per Bova, centrocampista originario di Marina di Gioiosa Ionica, ha un sapore particolare. Perché dall’altra parte del campo c’era la squadra per la quale fa il tifo. Una soddisfazione enorme dal punto di vista professionale, accompagnata però da un piccolo dispiacere personale. Quello di aver dato un’amarezza a Franco Iacopino, storico dirigente della Reggina, che ha scoperto il calciatore e continua a seguirne con attenzione il percorso.

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Bova: “Una bella soddisfazione segnare alla Reggina”

Al termine della gara, il centrocampista dell’Athletic Palermo ha raccontato le emozioni di una giornata destinata a rimanere tra i suoi ricordi più belli: “Siamo contenti per la partita che abbiamo fatto, abbiamo lottato e abbiamo sofferto. È stata una bella soddisfazione fare gol alla Reggina, è la squadra per la quale faccio il tifo”.

Poi il pensiero rivolto a chi ha creduto in lui e continua a sostenerlo, anche a distanza.

“Franco Iacopino mi sta sempre vicino, sono contento della sua stima, anche se oggi gli ho dato un dispiacere”.

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Parole che raccontano il legame tra il giovane centrocampista e una figura storica del calcio reggino. Un rapporto che va oltre i colori delle maglie e il risultato di una partita.

Per Francesco Bova, dunque, una domenica da protagonista, con la gioia del gol decisivo e la consapevolezza di aver fermato proprio la squadra del cuore. Per Iacopino, invece, sentimenti inevitabilmente contrastanti: la soddisfazione per il ragazzo che ha visto crescere calcisticamente e l’amarezza per una sconfitta della Reggina arrivata proprio per mano sua.