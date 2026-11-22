A preoccupare sono soprattutto l'atteggiamento e l'assenza di gioco della squadra di Marchionni. Espulso Franchini

Una delle peggiori prestazioni della stagione, forse la peggiore in assoluto. Gli amaranto cadono sul campo dell’Athletic Palermo, incassano la seconda sconfitta stagionale e soprattutto offrono una prestazione difficile da giustificare. Una squadra lenta, prevedibile, senza idee e praticamente mai pericolosa. Per lunghi tratti della partita, la Reggina è stata semplicemente inguardabile.

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Reggina, una prestazione da dimenticare

Il primo tempo è stato disastroso. Nessuna occasione, nessuna accelerazione, nessuna giocata capace di mettere in difficoltà un Athletic Palermo apparso tutt’altro che irresistibile. La squadra di Marchionni ha sviluppato una manovra lenta e scontata, senza riuscire a sfruttare le corsie esterne e senza mai trovare profondità.

Nella ripresa si è intravisto un leggero miglioramento, più nell’atteggiamento che nella qualità del gioco e per i cambi effettuati dopo le scelte decisamente errate del primo tempo. Qualche tentativo di alzare il ritmo, una maggiore presenza nella metà campo avversaria, ma nulla che potesse realmente impensierire la difesa palermitana. Di vere occasioni da gol, praticamente neanche l’ombra.

A decidere l’incontro è stato un errore di Acquadro. Una palla persa che ha consentito ai padroni di casa di trovare l’imbucata vincente per Bova (reggino di Marina di Gioiosa Jonica), bravo ad approfittare anche di una retroguardia distratta e presa in controtempo, Piras compreso.

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Primo tempo

Stesso assetto tattico, tre modifiche negli uomini che andranno ad interpretarlo rispetto alle ultime uscite. Mister Marchionni un pò a sospresa schiera sin dal primo minuto Piras al posto di Lagonigro. Davanti al portiere ci sono Fazio, in mezzo Lancini e poi Girasole. Sulla mediana a destra Baggi, a sinistra Toscano, dentro Abonckelet, Acquadro e Rossetti. E’ ancora Guida ad affiancare Magrassi.

Dopo dieci minuti sonnolenti, ci prova Acquadro dalla lunga distanza, cercando anche di sfruttare il vento a favore. Facile la parata del portiere nerorosa Minuss. Al sedicesimo brutto colpo al ginocchio subìto da Lancini, costretto a lasciare il campo zoppicante, al suo posto Baldan. Al minuto ventitre dal nulla Magrassi trova una conclusione dal limite, para il portiere siciliano e manda in angolo. Per infortunio è costretto ad uscire per i padroni di casa Hebeck, dentro l’esperto Mazzotta. Nel finale Reggina legggermente più aggressiva, tenta ancora Acquadro dalla distanza, sfera a lato. Si chiudono i primi quarantacinque minuti veramente brutti sullo 0-0.

Secondo tempo

Per l’Athletic Palermo dentro subito il cenntrocampista Varela. Dopo sei minuti si segnala l’ingresso in campo di Franchini per uno spentissimo Abonckelet. Continua a non succedere nulla e allora Marchionni decide per un doppio cambiio con l’inserimento di Rotulo e Alma, fuori Rossetti impalpabile e Guida. La prima vera palla gol arriva a venti dalla fine per i nerorosa con il solito calcio d’angolo che la Reggina sooffre, colpo di testa che sfiora il palo. Errore in fase di disimpegno di Acquadro, Micoli lancia Bova in profondità che trova impreparata la difesa amaranto, compreso Piras e i padroni di casa a dodici dalla fine vanno in vantaggio, 1-0. In campo Laaribi per Baggi. Si chiude in maniera pessima con il rosso diretto a Franchini in pieno recupero, altro brutto segnale. Finisce 1-0.