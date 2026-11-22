Due piccoli alberi, tante mani di bambini e un grande messaggio di speranza per il futuro. È questo il significato della bella iniziativa che ha visto protagonisti i Maestri del Lavoro del Consolato Metropolitano di Reggio Calabria e i volontari dell’Associazione Fare Ambiente, insieme agli alunni della scuola primaria “Melissari” di Vito Inferiore, appartenente all’Istituto Comprensivo “Carducci – Da Feltre” diretto dalla Prof.ssa Sonia Barbieri.

In occasione della Giornata Nazionale degli Alberi, nell’ambito del progetto nazionale “Regala un Albero”, sostenuto dalla Commissione nazionale “NaturaDì – Una giornata per l’ambiente” della Federazione Nazionale Maestri del Lavoro, sono stati messi a dimora due alberi dal forte valore simbolico: un Corbezzolo, espressione della biodiversità mediterranea e dell’identità nazionale, e un Bergamotto di Reggio Calabria, autentico simbolo della storia, della cultura e delle tradizioni produttive del territorio reggino.

Due alberi, due simboli di identità e appartenenza

La scelta delle piante non è stata casuale, ma ha voluto unire il valore della tutela ambientale alla conoscenza delle proprie radici.

Il Corbezzolo (Arbutus unedo), tipico della macchia mediterranea, è conosciuto anche come albero d’Italia per la particolare coincidenza dei colori delle sue foglie verdi, dei fiori bianchi e dei frutti rossi, che richiamano il Tricolore nazionale. Un simbolo naturale di unità, appartenenza e biodiversità.

Il Bergamotto di Reggio Calabria (Citrus bergamia) rappresenta invece una delle eccellenze più preziose del territorio. Il suo frutto, dal quale si ricava un olio essenziale apprezzato in tutto il mondo, racconta una storia di lavoro, tradizioni, capacità produttive e profondo legame con la terra reggina.

Due alberi diversi, dunque, ma accomunati da un unico messaggio: conoscere e custodire il patrimonio naturale significa proteggere la nostra identità e costruire un futuro più sostenibile.

I bambini, veri protagonisti di una giornata speciale

A rendere particolarmente significativa la manifestazione è stata la straordinaria partecipazione degli alunni delle cinque classi della scuola primaria, preparati con passione e sensibilità dalle loro insegnanti, sotto il coordinamento della responsabile del plesso, prof.ssa Ausilia Calandra.

Mentre i Maestri del Lavoro e i volontari di Fare Ambiente completavano i preparativi per la piantumazione, l’ampio cortile scolastico si è trasformato in un piccolo teatro all’aperto.

I bambini hanno dato vita a una coinvolgente successione di poesie, recite, canti e riflessioni dedicate agli alberi, alla natura e alla salvaguardia dell’ambiente.

Una rappresentazione che ha sorpreso ed emozionato i presenti non soltanto per la qualità della preparazione, ma soprattutto per la spontaneità, la compostezza e la consapevolezza con cui i piccoli protagonisti hanno interpretato il significato della giornata.

Non una semplice esibizione scolastica, ma una vera testimonianza di quanto l’educazione ambientale, quando viene trasmessa con competenza e passione, possa diventare patrimonio culturale e umano già nei primi anni di scuola.

Alla manifestazione ha preso parte anche il Vicepresidente del Consiglio Regionale della Calabria, Giuseppe Ranuccio, che ha condiviso con gli organizzatori e la comunità scolastica questo significativo momento di partecipazione civica.

Piccole mani piantano alberi, grandi valori mettono radici

Il momento più atteso è arrivato con la piantumazione del Corbezzolo e del Bergamotto.

Non sono stati soltanto gli adulti a mettere a dimora le due piante: sono stati proprio i bambini, con le loro mani, a partecipare direttamente alla piantumazione, trasformandosi da spettatori in protagonisti di un gesto concreto di responsabilità ambientale.

Un’esperienza semplice, ma dal profondo significato educativo, destinata a lasciare un ricordo particolare nella memoria degli alunni.

Quei due alberi cresceranno nel cortile della loro scuola, accompagnando idealmente la crescita dei bambini che oggi li hanno accolti.

E forse, tra molti anni, qualcuno di loro tornerà proprio in quel cortile per ritrovare il Corbezzolo e il Bergamotto ormai cresciuti, con i loro fiori e i loro frutti, ricordando quella giornata in cui, ancora bambino, aveva contribuito a piantarli.

Un piccolo gesto che diventa memoria, appartenenza e responsabilità verso il futuro.

Dai Maestri del Lavoro e dai volontari di Fare Ambiente una lezione di natura, cultura e cittadinanza

Terminata la piantumazione, la manifestazione è proseguita nel grande androne interno della scuola con un momento di approfondimento educativo.

I Maestri del Lavoro hanno illustrato agli alunni le caratteristiche botaniche delle due piante, il valore dei loro frutti e il significato storico, culturale e produttivo che esse rappresentano.

Particolare attenzione è stata dedicata al rapporto tra uomo, natura e lavoro, sottolineando come la cura dell’ambiente costituisca anche un’espressione di responsabilità sociale e di rispetto del bene comune.

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I volontari di Fare Ambiente hanno ampliato la riflessione sull’importanza degli alberi, della biodiversità e degli equilibri naturali, spiegando ai bambini quanto la salvaguardia dell’ambiente sia fondamentale per la vita degli esseri umani e degli animali.

Un messaggio educativo che ha trovato ulteriore arricchimento negli interventi delle presidenti delle associazioni Pet House ed E.N.P.A., che hanno sensibilizzato gli alunni sul rispetto, sulla protezione e sul benessere degli animali, nostri preziosi compagni di vita.

Le due associazioni hanno inoltre donato a ciascun alunno una busta contenente materiale didattico dedicato all’ambiente e agli animali domestici, offrendo un ulteriore strumento di conoscenza e sensibilizzazione.

Una collaborazione che unisce scuola, associazionismo e istituzioni

Alla manifestazione hanno partecipato, per la Federazione Nazionale Maestri del Lavoro, il Console Metropolitano di Reggio Calabria, MdL Nicola Morabito, insieme ai Maestri del Lavoro Giuseppe Germanò, Antonio Giofrè e Giuseppe Spinella.

Per l’Associazione Fare Ambiente era presente la presidente Concetta Immacolata Papaianni, accompagnata dai volontari Francesco Leonardis, Giuseppe Polimeni, Christian Saccavino, per l’associazione Pets House by Angela la Presidente Francesca Galimi e per l’E.M.P.A. Nadia Elghazlaoui tutti hanno contribuito attivamente alla realizzazione dell’iniziativa.

Un particolare ringraziamento va all’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria, all’Assessore all’Edilizia Scolastica Demetrio Marino e all’Ufficio Manutenzione Scolastica, per la collaborazione e il supporto forniti alla realizzazione del progetto.

Un sentito riconoscimento alla Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo “Carducci – Da Feltre”, prof.ssa Sonia Barbieri, alla responsabile del plesso prof.ssa Ausilia Calandra e a tutto il corpo docente, per l’entusiasmo, la professionalità e l’impegno dimostrati nel coinvolgere gli alunni in un percorso di autentica educazione ambientale.

Seminare oggi il rispetto per raccogliere domani un futuro migliore

La giornata di Vito Inferiore ha dimostrato come la collaborazione tra scuola, istituzioni e associazioni di volontariato possa tradursi in esperienze educative capaci di lasciare un segno concreto.

Per i Maestri del Lavoro, da sempre impegnati nella Testimonianza Formativa rivolta alle giovani generazioni, iniziative come questa rappresentano un’ulteriore occasione per trasmettere valori fondamentali: il rispetto, la responsabilità, la solidarietà, l’impegno civico e la salvaguardia del patrimonio comune.

Valori che si apprendono non soltanto attraverso le parole, ma soprattutto mediante l’esempio e la partecipazione diretta.

Come sottolineato dalle insegnanti, quella vissuta dagli alunni è stata una giornata destinata a rimanere nei loro ricordi, proprio perché ha permesso di trasformare una lezione sull’ambiente in un’esperienza concreta e condivisa.

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Il Corbezzolo e il Bergamotto piantati nel cortile della scuola non saranno soltanto due alberi da curare, ma due simboli viventi di un impegno assunto dalle nuove generazioni verso la natura e il proprio territorio.

Perché educare un bambino a piantare e custodire un albero significa insegnargli a rispettare la vita, ad amare la propria terra e a comprendere che il futuro si costruisce attraverso i piccoli gesti quotidiani.

E se oggi sono stati i bambini a regalare due alberi alla loro scuola, domani saranno quegli stessi alberi a restituire loro il dono più prezioso: la consapevolezza di aver contribuito, con le proprie mani, a rendere il mondo un luogo migliore.