È la stagione del bergamotto di Reggio Calabria: i frutti si raccolgono tra ottobre e marzo lungo la fascia costiera reggina, dove l’agrume si coltiva quasi solo, da Villa San Giovanni a Monasterace. Il suo nome è protetto in Europa, ma non come molti pensano: dal 2001 la DOP tutela l’olio essenziale e non il frutto, per il quale è stata chiesta una IGP, con la domanda trasmessa alla Commissione europea a febbraio 2026.

In breve

La DOP ‘Bergamotto di Reggio Calabria – Olio essenziale’ è stata registrata con il regolamento (CE) n. 509/2001 del 15 marzo 2001

Per il frutto fresco è stata chiesta una IGP: il Ministero dell’Agricoltura ha respinto le opposizioni e il 6 febbraio 2026 ha trasmesso la domanda a Bruxelles

Il Consorzio della DOP sostiene un’altra strada, l’estensione della DOP al frutto, su cui nel marzo 2025 si è pronunciato il Tar del Lazio

Dove cresce e quando si raccoglie il bergamotto

Il bergamotto (Citrus bergamia) è un agrume grande più o meno come un limone, rotondo, tra il verde e il giallo, dal sapore amaro e dal profumo molto intenso. Secondo una ricostruzione pubblicata dalla stampa nazionale nel marzo 2024, in Calabria gli alberi occupano circa 1.500 ettari e qui si concentra circa il 90 per cento della produzione mondiale.

Le varietà principali sono tre. Il femminello è il più produttivo, con frutti più piccoli, il castagnaro ha frutti più grossi e rugosi, il fantastico è simile al femminello ma con frutti a forma di pera.

Dopo la raccolta i frutti vengono selezionati: quelli di qualità migliore vanno all’estrazione dell’olio essenziale, ottenuto con la spremitura a freddo della buccia e venduto ai produttori di profumi. Gli altri finiscono sui mercati ortofrutticoli e nella grande distribuzione.

Cosa tutela la DOP del bergamotto di Reggio Calabria

Il nome è protetto dal 2001. Con il regolamento (CE) n. 509/2001 della Commissione, del 15 marzo 2001 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 16 marzo, ‘Bergamotto di Reggio Calabria – Olio essenziale’ è stato inserito tra le denominazioni di origine protette, nella categoria degli oli essenziali.

La DOP riguarda quindi la trasformazione e non il frutto fresco. Nel 2024 del consorzio di tutela facevano parte 21 soci.

Cos’è l’IGP chiesta per il frutto fresco

Come spiegato nel 2024, il marchio DOP viene dato soprattutto ai prodotti trasformati e quello IGP a quelli commercializzati senza trasformazione. Per questo un gruppo di agricoltori ha chiesto l’IGP per il frutto: la domanda è stata proposta dal Comitato promotore il 5 giugno 2021, come ricorda il suo presidente, l’agronomo Rosario Previtera.

Il disciplinare è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 241 del 16 ottobre 2025. Contro l’IGP hanno presentato opposizione il Consorzio della DOP, Confagricoltura, Coldiretti e la ditta Fratelli Foti. Il Ministero dell’Agricoltura le ha respinte con decreto del 5 febbraio 2026 e, con il provvedimento del 6 febbraio 2026 pubblicato sul sito del Ministero, ha trasmesso la domanda di registrazione alla Commissione europea. CityNow aveva raccontato il passaggio pochi giorni dopo, mentre l’IGP era stata al centro di un convegno al Dipartimento di Agraria già nel novembre 2025.

Ora la parola passa a Bruxelles. Secondo Previtera, gli uffici della Commissione svolgeranno un’ulteriore istruttoria e, in caso di esito favorevole, pubblicheranno il disciplinare nella Gazzetta ufficiale europea, aprendo una nuova fase per eventuali opposizioni. A febbraio il Comitato segnalava anche ricorsi ancora pendenti davanti al Tar del Lazio.

Perché il Consorzio della DOP chiede un’altra strada

Il Consorzio, presieduto da Ezio Pizzi, propone di estendere la DOP anche al frutto, con una tutela che a suo giudizio sarebbe più incisiva. L’istanza è al Ministero dall’agosto 2023.

Nel marzo 2025 il Tar del Lazio ha accolto il ricorso del Consorzio contro il silenzio del Ministero, disponendo che entro 90 giorni riattivasse il procedimento. Le due posizioni restano quindi distinte e la partita si gioca su due tavoli.

Cosa succede ora per la filiera

Il 25 marzo 2026 la Camera di commercio di Reggio Calabria ha avviato un tavolo tecnico per la filiera agrumicola con università, associazioni agricole, Confindustria e Stazione sperimentale per le industrie delle essenze. Il presidente dell’ente ha descritto così il bergamotto:

«Oggi rappresenta una filiera di grande valore per tutta l’economia; è un prodotto fortemente identitario che si sta affermando pure nel consumo del fresco» – ha dichiarato Antonino Tramontana.

A fine ottobre il bergamotto è stato al centro di Bergarè 2026, al Castello Aragonese, con un convegno su innovazione, ricerca e sostenibilità. Tutte le notizie sul tema sono nel tag Bergamotto.

Le informazioni sull’iter europeo si fermano agli atti pubblici consultati il 20 novembre 2026, l’ultimo dei quali è la trasmissione alla Commissione del 6 febbraio 2026.

Domande frequenti sul bergamotto di Reggio Calabria

Il bergamotto di Reggio Calabria ha la DOP?

Sì, ma per l’olio essenziale: la denominazione è stata registrata con il regolamento (CE) n. 509/2001 del 15 marzo 2001. Il frutto fresco non è coperto dalla DOP.

Quando si raccolgono i bergamotti?

Tra ottobre e marzo. Dopo la raccolta i frutti migliori vanno all’estrazione dell’olio essenziale, gli altri al mercato del fresco.

L’IGP del bergamotto è già in vigore?

Non risulta. Il Ministero ha trasmesso la domanda alla Commissione europea il 6 febbraio 2026 e nelle fonti ufficiali consultate non c’è traccia di una registrazione.

Dove si coltiva il bergamotto?

Quasi solo in provincia di Reggio Calabria, lungo la costa da Villa San Giovanni a Monasterace, su circa 1.500 ettari secondo i dati riportati nel 2024.