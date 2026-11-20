Reggio, scontro tra ciclomotore e auto: 18enne in prognosi riservata
In corso le indagini della Polizia Locale per ricostruire la dinamica
20 Novembre 2026 - 07:15 | Comunicato stampa
Un grave incidente si è verificato a Reggio Calabria nel primo pomeriggio di ieri.
Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale, un ciclomotore ha impattato violentemente con una autovettura in zona San Sperato.
A causa della violenza dello scontro il diciottenne ha riportato lesioni tali da indurre i medici del Gom a riservare la prognosi.
Dell’accaduto è stato immediatamente notiziato il magistrato di turno.
Sono in corso ulteriori attività da parte della Polizia Locale finalizzate alla compiuta ricostruzione della dinamica.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie