“Siamo stati la prima Regione a sottoscrivere gli Accordi di Programma Quadro, completando le istruttorie e rendendo i progetti idonei alla firma con il Ministero: questo su 23 aree giudicate idonee il 14 aprile scorso. Ancora una volta questa Regione, grazie a tante professionalità e capacità, si distingue rispetto ad altre. Quella che presentiamo oggi è stata, infatti, una delle due aree finanziate anche dal dipartimento per le Politiche di coesione, oltre che dalla Regione stessa”.

Lo ha evidenziato l’assessore regionale con delega alle Aree interne, Gianluca Gallo, intervenendo, questa mattina, nella Sala Oro della Cittadella regionale, alla presentazione dell’Accordo di Programma Quadro (APQ) che rende pienamente operativa la Strategia dell’Area interna del Versante Tirrenico dell’Aspromonte, denominata “RIZOMA, identità – rigenerazione – futuro”.

12 milioni di euro per 26 interventi

L’Accordo, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 407 del 21 luglio 2026 e successivamente sottoscritto dalla Regione Calabria, dai Ministeri competenti, dal Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Comune di Varapodio, in qualità di ente capofila, interessa 16 Comuni e mobilita complessivamente 12 milioni di euro, destinati alla realizzazione di 26 interventi per contrastare lo spopolamento, migliorare i servizi essenziali e creare nuove opportunità di sviluppo economico e sociale.

Le risorse provengono per 4 milioni di euro dai fondi nazionali della Strategia nazionale per le aree interne (SNAI) e per 8 milioni dal Programma regionale Calabria FESR FSE+ 2021-2027.

Gallo ha posto l’accento soprattutto sul valore della scelta politica compiuta dalla Giunta regionale, che ha deciso di destinare risorse significative alle comunità delle aree interne, privilegiando interventi capaci di incidere concretamente sulla qualità della vita, sull’accessibilità dei servizi e sulle prospettive di permanenza nei territori.

Gallo: “Abbiamo voluto accompagnare il percorso disegnato a livello nazionale”

“Avremmo potuto destinare queste somme ad altro – ha sottolineato l’assessore – ma abbiamo voluto accompagnare il percorso disegnato a livello nazionale, affiancando ai 4 milioni di euro ulteriori 8 milioni di risorse regionali. Una decisione che si inserisce pienamente nella visione strategica del presidente Roberto Occhiuto, che ha posto il sostegno alle aree interne tra le priorità dell’azione di governo regionale, nella consapevolezza che il futuro della Calabria passa anche, e soprattutto, dalla capacità di restituire centralità a territori troppo a lungo marginalizzati. Abbiamo scelto, per questo motivo, di investire soprattutto in azioni immateriali e servizi a vantaggio di queste comunità”.

L’assessore ha richiamato la necessità di restituire centralità ai piccoli centri, riconoscendone il patrimonio di identità, tradizioni, bellezze naturali e potenzialità economiche: “Investire nelle aree interne – ha evidenziato – significa creare le condizioni affinché restare possa diventare una scelta sostenibile, sostenendo non soltanto i servizi ma anche le opportunità di impresa, la valorizzazione delle risorse locali e il senso di appartenenza delle comunità”.

Gli interventi alla Cittadella regionale

All’incontro di presentazione sono intervenuti il direttore generale del dipartimento Agricoltura, Aree interne e Politiche di connessione territoriale, Giuseppe Iiritano, la dirigente del Settore Aree interne, Comunità rurali e Minoranze linguistiche, Anna Prenestini, la responsabile del procedimento, Rosa Alessi, il sindaco del Comune di Varapodio, Orlando Fazzolari, e alcuni rappresentanti dei Comuni coinvolti.

“Questa attività – ha sottolineato il direttore generale del dipartimento Agricoltura, Aree interne e Politiche di connessione territoriale della Regione, Giuseppe Iiritano – è il frutto di una lunga concertazione, anche all’interno dei diversi dipartimenti regionali, per coordinare le attività dei vari settori: dai trasporti all’istruzione, fino alla sanità, che sono i principali temi che cerchiamo di affrontare con questa strategia. L’obiettivo è realizzare progetti concreti per incentivare chi sceglie di restare, preservando così il tessuto sociale di queste aree colpite dallo spopolamento”.

Il modello di sviluppo “RIZOMA”

Nel corso dell’incontro è stato ripercorso il complesso iter tecnico e amministrativo che ha condotto alla definizione e all’approvazione della strategia, attraverso il confronto tra i diversi livelli istituzionali e il coordinamento dei dipartimenti regionali interessati. È stata evidenziata, in particolare, l’importanza di una programmazione integrata, capace di evitare sovrapposizioni tra finanziamenti e di valorizzare le competenze e le progettualità dei singoli territori.

È stato inoltre illustrato il modello di sviluppo alla base di “RIZOMA”, che richiama l’idea di una rete diffusa di comunità, servizi e opportunità, costruita attorno a tre concetti fondamentali: identità, intesa come valorizzazione del patrimonio storico, culturale e naturale; rigenerazione, attraverso nuove connessioni tra agricoltura, turismo, innovazione e partecipazione sociale; futuro, come prospettiva di un territorio più accessibile, attrattivo e capace di offrire opportunità alle nuove generazioni.

Come saranno distribuite le risorse

Dei 12 milioni di euro disponibili, circa 6,93 milioni sono destinati ai servizi essenziali di cittadinanza, e 4,87 milioni allo sviluppo locale sostenibile.

Nel dettaglio, i 26 interventi comprendono 11 progetti di sviluppo locale sostenibile per 4.874.000 euro, 9 interventi per salute e inclusione sociale per 4.010.581,40 euro, 2 progetti per la mobilità per 1.041.000 euro, 2 per i servizi digitali per 1.576.000 euro, un intervento per l’istruzione da 300.000 euro e uno di assistenza tecnica da 198.418 euro.

Fazzolari: “Una grande opportunità per il territorio”

“Con questa strategia – ha spiegato il sindaco di Varapodio, Orlando Fazzolari – abbiamo una grande opportunità: affrontare e superare molte delle criticità che da anni penalizzano il nostro territorio, migliorando concretamente la qualità della vita dei cittadini. Grazie a queste importanti risorse potremo intervenire su settori fondamentali, a partire dalla connettività, garantendo l’accesso al Wi-Fi nei 16 Comuni coinvolti, fino alla mobilità, con collegamenti più efficienti tra le aree interne e le principali infrastrutture di trasporto, come autostrade, porti e aeroporti. Particolare attenzione sarà riservata anche ai servizi sociosanitari, attraverso la collaborazione con l’Asp di Reggio Calabria, e al mondo della scuola, con interventi rivolti ai giovani e alla formazione. Si tratta, dunque, di un programma integrato che interesserà l’intero comprensorio preaspromontano, da Sant’Eufemia d’Aspromonte a Cinquefrondi”.

I 16 Comuni coinvolti

L’Area progetto, che conta una popolazione di oltre 55mila abitanti, è costituita dai Comuni di: Cinquefrondi, Cittanova, Cosoleto, Delianuova, Giffone, Molochio, Oppido Mamertina, San Giorgio Morgeto, San Procopio, Santa Cristina d’Aspromonte, Sant’Eufemia d’Aspromonte, Scido, Sinopoli, Taurianova, Terranova Sappo Minulio e Varapodio.

Il soggetto capofila individuato è il Comune di Varapodio, mentre il GAL BaTiR svolge il ruolo di assistenza tecnica e agenzia di sviluppo locale, garantendo il coordinamento tecnico-organizzativo.