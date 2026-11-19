Lo afferma l’europarlamentare calabrese Giusi Princi.

“I miei più sinceri complimenti al Maestro Gerardo Sacco – prosegue l’Onorevole Princi -, che conosco da lungo tempo e del quale ho sempre apprezzato non soltanto le straordinarie doti artistiche, ma anche le profonde qualità umane. Con visione, determinazione e con la forza del proprio talento, è riuscito a trasformare creatività e passione in un’espressione di eccellenza, capace di generare opportunità di sviluppo per il territorio e di restituire un’immagine positiva della nostra regione. È un artista di assoluto rilievo, che ha saputo dare forma e voce alla Calabria, raccontandone la storia, le radici e l’identità attraverso l’unicità dei suoi gioielli. Un’eccellenza conosciuta in tutto il mondo: i suoi gioielli sono stati indossati da celebri protagonisti del cinema internazionale e hanno impreziosito straordinari eventi del mondo dello spettacolo e non solo.

Il messaggio che ha rivolto ai giovani nel ricevere la Laurea Honoris Causa – evidenzia – è di grande valore e profondamente attuale: il talento, quando è accompagnato dall’impegno, dalla dedizione e dalla capacità di affrontare i sacrifici, può aprire strade che sembrano impossibili. Non bisogna mai smettere di credere nelle proprie capacità, di coltivare le proprie aspirazioni e di lavorare con determinazione per trasformare i sogni in realtà”.