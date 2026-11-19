All’Hostaria dei Campi, venerdi 20 novembre, appuntamento con il Piano Bar
L'altra proposta è una cena tranquilla al Meet, per vivere una serata secondo i propri gusti
19 Novembre 2026 - 10:18 | Redazione
Una serata all’insegna della buona musica, del gusto e della convivialità. Venerdì 20 novembre l’Hostaria dei Campi propone un nuovo appuntamento con il Piano Bar, per trascorrere una piacevole serata in compagnia. La musica accompagnerà la cena, creando la giusta atmosfera per chi desidera concedersi una serata diversa, tra amici e buon cibo.
Musica all’Hostaria, cena in tranquillità al Meet
Per chi preferisce un’atmosfera più tranquilla, sarà comunque possibile cenare regolarmente al Meet, senza rinunciare al piacere di una serata fuori casa. Due diverse proposte per vivere il venerdì sera secondo i propri gusti.
Per informazioni e prenotazioni: 0965 324003 – 349 3610766.
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