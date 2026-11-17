Reggio, la Cooperativa Libero Nocera ricerca psicoterapeuta per il Centro Solaris
Nuova opportunità lavorativa nel settore socio-educativo. Ecco come candidarsi
17 Novembre 2026 - 16:01 | di Redazione
La Cooperativa Sociale Libero Nocera avvia una nuova selezione di personale per ampliare l’équipe professionale del Centro Socio-educativo Solaris di Reggio Calabria.
Nello specifico, la cooperativa è alla ricerca di uno psicoterapeuta a indirizzo cognitivo-comportamentale o di un neuropsicologo, in entrambi i casi in possesso del titolo di Tecnico del Comportamento ABA (Applied Behavior Analysis).
La figura selezionata contribuirà alla realizzazione dei percorsi individualizzati di sostegno e sviluppo delle competenze degli utenti della struttura, operando all’interno di un’équipe multidisciplinare.
Ricerca personale: i requisiti richiesti
- Qualifica di psicoterapeuta a indirizzo cognitivo-comportamentale o di neuropsicologo/a;
- Abilitazione all’esercizio della professione;
- Titolo di Tecnico del Comportamento ABA;
- Capacità di lavorare in équipe;
- Attitudine al lavoro in ambito socio-educativo.
La selezione è rivolta a professionisti interessati a operare nel settore della disabilità, contribuendo alla realizzazione di interventi orientati al benessere e allo sviluppo delle autonomie degli utenti.
Come candidarsi
Le persone interessate possono inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo email direzione@liberonocera.it.
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