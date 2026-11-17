Sciopero generale, il Pd di Reggio aderisce alla mobilitazione della Cgil
La Federazione metropolitana del Partito Democratico parteciperà alla manifestazione del 20 novembre. Al centro della mobilitazione salari, precarietà, sanità pubblica e carovita
17 Novembre 2026 - 15:50 | Comunicato Stampa
La Federazione metropolitana del Partito Democratico di Reggio Calabria aderisce allo sciopero generale proclamato dalla Cgil per venerdì 20 novembre e parteciperà alla manifestazione di Reggio, una delle sei piazze calabresi della mobilitazione.
Sciopero generale a Reggio Calabria, le ragioni dell’adesione del Pd
«Venerdì saremo in piazza al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori che scioperano per salari dignitosi, occupazione stabile e una sanità pubblica accessibile a tutti. Il carovita si misura ogni giorno al supermercato, alla pompa di benzina, quando arriva una bolletta o c’è da pagare l’affitto. Per chi vive di stipendio o di pensione, anche una spesa imprevista può mettere in difficoltà la famiglia per il resto del mese. Sappiamo quanto pesi, in queste condizioni, rinunciare a una giornata di retribuzione. Le ragioni di chi sciopera riguardano l’intera comunità», scrive la Federazione in una nota.
Carovita e precarietà nel territorio reggino
«Nel territorio reggino il peso del carovita si somma a quello della precarietà. Per un giovane che passa da un contratto a termine all’altro è difficile prendere una casa in affitto e avere la certezza di poterla pagare ogni mese. Per chi lavora su turni e non ha un autobus che gli consenta di rientrare a casa la sera, il costo del carburante è una spesa obbligata che assorbe una parte dello stipendio. È con queste difficoltà che il governo Meloni e la giunta Occhiuto devono fare i conti».
Le richieste del Partito Democratico al Governo e alla Regione Calabria
«Al Governo chiediamo misure per recuperare il potere d’acquisto di salari e pensioni e alleggerire il peso delle bollette sui bilanci familiari. Chiediamo di rafforzare la sanità pubblica, perché nessuno debba rinviare una visita che non può permettersi di pagare, e di investire nel Mezzogiorno per creare lavoro stabile. Alla Regione chiediamo di garantire trasporti pubblici adeguati alle esigenze di chi studia e lavora e di legare gli incentivi alle imprese al rispetto dei contratti e alla qualità dell’occupazione».
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