Reggina: si attendono due importanti notizie dall’infermeria
Per quello che riguarda Palmieri, è solo una questione legata alla condizione fisica
17 Novembre 2026 - 15:15 | di Michele Favano
Smaltito l’entusiasmo per la vittoria nel big match contro il Sambiase e conquistato il primato solitario in classifica, in casa Reggina l’attenzione si sposta anche sulle condizioni fisiche di alcuni calciatori. In particolare, si attendono notizie dall’infermeria riguardo ai due attaccanti Reis e Jallow.
Si spera nel recupero di Reis
Dopo un periodo di inattività, Reis dovrebbe essere vicino al rientro. Il brasiliano, che finora ha collezionato soltanto cinque presenze in campionato e realizzato una rete, non ha avuto la possibilità di esprimere con continuità le proprie qualità. Il suo recupero consentirebbe al tecnico di avere finalmente un’alternativa al centro dell’attacco e di gestire meglio le energie di Magrassi.
Jallow, da valutare l’entità dell’infortunio
Situazione differente per Jallow, nuovamente fermato da un problema fisico. Si attendono indicazioni più precise sull’entità dell’infortunio e sui conseguenti tempi di recupero. Nonostante la Reggina possa vantare il miglior attacco del girone con 31 reti realizzate in dodici giornate, il peso dell’attacco centrale è ricaduto soprattutto sulle spalle di un generosissimo Magrassi, chiamato a un dispendio di energie considerevole.
Avere nuovamente a disposizione almeno due dei tre i centravanti sarebbe importante anche in vista dei prossimi impegni. Da qui l’attesa per le notizie che arriveranno dall’infermeria nel corso della settimana.
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