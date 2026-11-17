Il presidente Claudio Lotito, dopo aver parlato in conferenza stampa, ha rilasciato alcune dichiarazioni anche ai microfoni di Reggio Tv: “Non solo la qualità, ma lo spirito di gruppo, la determinazione, il furore agonistico, si gioca l’uno per l’altro. Questo credo sia fondamentale per una squadra che non è soltalto legata al tasso tecnico, comunque buono, ma al carattere e lo spirito, soprattutto nei momenti di difficoltà per esempio quando siamo rimasti in dieci. Avevo fatto un ragionamento alla squadra prima della gara che hanno poi tradotto in campo con i fatti. Ho chiesto cattoveria agonistica, coesione, l’aiutarsi tutti insieme, sacrificio. E’ questa la sintesi della partita.

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Facciamo tesoro di tutte queste caratteristiche, non pensando solo alla parte tecnica. Se manca qualcosa? Abbiamo ancora qualche infortunato, qualcuno è pronto a rientrare e non dimenticate che ci siamo confrontati con l’altra squadra in testa alla classifica, vincendo. Il messaggio è chiaro: uumiltà, determinazione e voglia di spendersi. Con questo spirito la Reggina potrà raggiungere grandi risultati”.