Il futsal italiano scrive una nuova, affascinante pagina della sua storia giovanile. A volte i geni non mentono, e la classe, il sacrificio e la passione diventano un’eredità naturale. Lorenzo Honorio, giovane talento in rampa di lancio, è ufficialmente convocato da “sotto età” nella Nazionale Italiana Under 19 guidata dal Tecnico Federale Vanni Pedrini, per il raduno in programma dal 23 al 26 novembre 2026 al Novarello Villaggio Azzurro.

La crescita di Lorenzo tra Palattinà, mister Rocha e papà Humberto

La scalata di Lorenzo non è casuale, ma il frutto di un percorso di crescita costante, partita dopo partita, vissuto gomito a gomito con i compagni ed una società che lo ha visto muovere i primi passi sul rettangolo del Palattinà. Oggi, sotto la guida sapiente di mister Sylvio Rocha e i preziosi dettami in campo del papà Humberto – vera e propria leggenda vivente di questa disciplina, forte di ben 9 scudetti conquistati e di un volto iconico a livello mondiale nel calcio a 5 – il giovane Lorenzo sta bruciando le tappe.

A consacrare questo momento d’oro sono arrivati gol pesanti e di pregevole fattura in campionato contro avversari di spessore come Pescara e Cus Molise che stanno ancora oggi spopolando su televisioni e web: reti non solo spettacolari, ma soprattutto determinanti per le sorti della squadra. Margini di miglioramento ancora incredibili per un ragazzo che dimostra una maturità tattica e tecnica fuori dal comune.

Leggi anche

Il settore giovanile della Cadi Antincendi Futura festeggia

Con questa chiamata in azzurro, la Cadi Antincendi Futura festeggia l’ennesimo straordinario traguardo del proprio settore giovanile. Nel giugno scorso, la ribalta era toccata al fido compagno di squadra, il pivot Domenico Turiano (anche lui classe 2010), protagonista tra giovanili e prima squadra con tanto di gol in Serie A2 Élite e uno splendido bronzo italiano Under 17 che i due talenti, con umiltà e dedizione cercheranno di replicare quest’anno insieme.

Ora per Lorenzo si aprono le porte di Novarello: un riconoscimento strameritato che certifica la bontà del lavoro svolto dal club e il radioso futuro che attende la nuova generazione del futsal azzurro.