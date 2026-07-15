L’ambiziosa Cadi Futura presenta mister Sylvio Rocha. Obiettivo serie A

La Cadi Antincendi Futura ha presentato Mister Sylvio Rocha, uno degli allenatori più stimati del panorama del futsal mondiale, un vero e proprio vanto per tutto il futsal calabrese.

La presentazione ufficiale si è tenuta 19:00 presso il Lido Piro-Piro sul Lungomare Falcomatà, alla presenza delle istituzioni, del management e del Title Sponsor Cadi Antincendi. Un evento carico di emozioni per tutta la comunità giallo-blu.

Sylvio Rocha arriva a Reggio dopo undici anni consecutivi alla guida della Came Treviso, con cui ha rivoluzionato il modo di intendere e giocare il Futsal in Italia, imponendo un’identità di gioco moderna, intensa e spettacolare. Un record di permanenza che rappresenta un primato non solo nel Futsal italiano, ma in tutta Europa. “La carriera di Sylvio Rocha parla da sola – ha dichiarato il presidente Nino Mallamaci – e la Cadi Antincendi Futura non vede l’ora di porre le basi per provare ad emulare qualcosa di simile. Con orgoglio, entusiasmo ed ambizione, apriamo un nuovo capitolo della nostra lunga e vincente storia“.

Il presidente Mallamaci ha voluto sottolineare l’importanza della condivisione degli obiettivi: “Se il sogno è il sogno di un singolo è possibile che si realizzi, se il sogno è il sogno di tanti, è molto più probabile che si realizzi“. Un messaggio chiaro rivolto alla tifoseria e all’intero comprensorio, chiamata a fare squadra attorno a questo ambizioso progetto. “Gli obiettivi in precedenza erano altri, oggi sono più ambiziosi – ha aggiunto il presidente – ma siamo pronti a fare sempre meglio con orgoglio, programmazione ed una guida tecnica di livello altissimo“.

Mister Rocha, visibilmente emozionato, ha raccontato il retroscena che lo ha portato a Reggio: “Ho chiuso un cerchio allenando Humberto Honorio. Quando lo vidi in una amichevole tantissimi anni fa, pensai che un giocatore così era sprecato in Italia“. Il tecnico ha poi ringraziato la famiglia Mallamaci ed il vicepresidente Filiberto per la telefonata che ha reso possibile questo matrimonio sportivo.”Oggi sono qui, non per parlare di ingaggi, giocatori e singoli, sono qui per parlare di moduli, identità e voglia di diventare gruppo, che giochi bene al Futsal, con orgoglio e professionalità”-

Piero Milasi, amministratore del Title Sponsor Cadi Antincendi Futura, ha tracciato le linee guida della nuova stagione: “La “restanza” sarà la parola d’ordine della stagione.L’anno scorso abbiamo stampato sulle maglie il logo di Libera che ha portato “il No al Pizzo” in giro per l’Italia.Oggi, noi imprese reggine abbiamo il dovere etico,sociale e morale di investire a Reggio Calabria. Obiettivo fare sempre meglio. Per questo Cadi investe sul territorio e su questa splendida realtà“.

Filiberto Mallamaci, vicepresidente della società, ha commentato con entusiasmo l’operazione: “Scegliere un allenatore del genere, come Sylvio Rocha, è stata una “pazzia di mezzanotte. Un lusso per la categoria. Un’operazione per fare crescere società e territorio. Lo accogliamo con ambizione, orgoglio e voglia di fare sempre meglio così come racconta tutto il nostro storico percorso che ci ha portato ad essere la massima realtà del Futsal cittadino“.

A suggellare l’importanza dell’evento anche le parole di Fabio Colella, neo consigliere del Comune di Reggio Calabria: “La Futura è un esempio per tutti, un modello. Questo progetto servirà al progresso anche dello sport cittadino e rappresenta un nuovo sviluppo per la città. Vedo con piacere in platea il Consigliere Parisi: come ha sottolineato Piero Milasi, occorre fare rete. Imprese virtuose, come Cadi, come Soseteg, che grazie alla guida di Walter Curatola sta diventando un punto di riferimento importante per l’intero settore edile e del rinnovamento energetico“.

Per Sylvio Rocha, questa non è solo una nuova panchina, ma l’inizio di un progetto affascinante. La Cadi Antincendi Futura è pronta a scrivere una nuova pagina della sua storia, con l’ambizione di portare il futsal reggino ai massimi livelli.