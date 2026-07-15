Calciomercato: il Ds Taibi vuole un attaccante ex Reggina, specializzato in promozioni

Una promozione sfumata lo scorso anno dopo una grande rincorsa, anche a causa di una beffarda sconfitta interna contro il Tropical Coriano, compagine di bassa classifica. Un percorso, quello della Pistoiese, che ricorda molto quello della Reggina (beffata in casa dall’Acireale). L’intenzione per il prossimo campionato è costruire una squadra capace di dominare e conquistare il salto di categoria.

Per riuscirci, il direttore sportivo Massimo Taibi sta puntando su attaccanti di grande esperienza. Dopo la conferma di Saporetti e l’arrivo di Contini, il club toscano è vicino a un altro ex Reggina: Simone Corazza.

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Classe 1991, Corazza è un autentico specialista delle promozioni. Ne ha conquistate cinque, ma dalla Serie C alla Serie B con altrettante maglie: Novara, Reggina, Alessandria, Cesena e Ascoli.

L’ostacolo principale è rappresentato dal contratto che lega l’attaccante all’Ascoli anche per la prossima stagione. Il vantaggio è che Corazza, però, non rientrerebbe più nei programmi del club marchigiano, appena promosso in Serie B.

Taibi ci sta provando con insistenza, puntando ancora su un altro ex centravanti amaranto, dopo l’esperienza non particolarmente esaltante con Adriano Montalto, lo scorso anno passato proprio dalla Reggina alla Pistoiese, ma vittima di ripetuti infortuni. Taibi aveva avuto in passato sia Montalto che Corazza, da Ds della squadra amaranto.