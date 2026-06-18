Calcio a 5: Domenico Turiano convocato per la fase finale della Future Cup

Per il secondo anno consecutivo, il Pala BCC Romagnolo di Cesena ospiterà la fase finale della KINTO Futsal Future Cup, in programma il 22 e 23 giugno. Il progetto, frutto della sinergia tra Divisione Calcio a 5, Club Italia, Settore Giovanile e Comitati Regionali, si conferma fucina di talenti per il movimento italiano.

Tra i convocati spicca il nome a marchio giallo-blu di Domenico Turiano, classe 2010, pivot della Cadi Antincendi Futura, che farà parte della MACRO AREA SUD.

Continua il percorso di valorizzazione dei giovani talenti della Futura a testimonianza dell’ottimo lavoro svolto dal settore giovanile gialloblù.

Turiano ha già calcato il parquet della Serie A2 Elite in diverse occasioni e siamo certi che si farà valere anche in questa occasione .