Calcio a 5: Domenico Turiano convocato per la fase finale della Future Cup
Grande soddisfazione per il pivot della Cadi Antincendi Futura
18 Giugno 2026 - 09:53 | Comunicato
Per il secondo anno consecutivo, il Pala BCC Romagnolo di Cesena ospiterà la fase finale della KINTO Futsal Future Cup, in programma il 22 e 23 giugno. Il progetto, frutto della sinergia tra Divisione Calcio a 5, Club Italia, Settore Giovanile e Comitati Regionali, si conferma fucina di talenti per il movimento italiano.
Tra i convocati spicca il nome a marchio giallo-blu di Domenico Turiano, classe 2010, pivot della Cadi Antincendi Futura, che farà parte della MACRO AREA SUD.
Continua il percorso di valorizzazione dei giovani talenti della Futura a testimonianza dell’ottimo lavoro svolto dal settore giovanile gialloblù.
Turiano ha già calcato il parquet della Serie A2 Elite in diverse occasioni e siamo certi che si farà valere anche in questa occasione .
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