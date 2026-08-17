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Cittanova, matrattamenti ai genitori anziani: divieto di avvicinamento per un uomo

Il provvedimento scaturisce dalla denuncia presentata al Commissariato di Cittanova della Polizia dalla sorella

17 Agosto 2026 - 15:03 | di Renato Pesce

Polizia jpg

Avrebbe maltrattato ripetutamente gli anziani genitori e per tale motivo il gip del Tribunale di Palmi, su richiesta della Procura, ha emesso nei suoi confronti un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento che è stato notificato dalla la Polizia.

La denuncia presentata dalla sorella dell’uomo

Il provvedimento scaturisce dalla denuncia presentata al Commissariato di Cittanova della Polizia dalla sorella dell’uomo, che ha riferito delle condotte violente, minatorie e offensive poste in essere nei confronti degli anziani genitori, con i quali l’uomo conviveva.

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Dalle indagini sarebbero emerse le tensioni esistenti all’interno del nucleo familiare, spesso legate alle continue pretese del figlio, sia di denaro che di altri beni.

Fonte ansa.it

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