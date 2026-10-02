eCampus lancia la seconda edizione del corso per Direttore Sportivo. Tutti i dettagli

eCampus, il maggior Ateneo online accreditato dal MUR, organizza la seconda edizione del Corso in Direzione e Management delle Società di Calcio, percorso idoneo per l’accesso all’esame di abilitazione a Direttore Sportivo FIGC. Un’iniziativa che riparte dopo i risultati ottenuti dalla prima edizione: oltre il 90% degli studenti ha superato l’esame svoltosi a Coverciano nel luglio 2026.

Il Direttore Sportivo rappresenta oggi una figura centrale all’interno di una società calcistica moderna. Coordinatore, stratega, mediatore e manager, deve coniugare competenze tecniche, capacità gestionali e relazionali, contribuendo alla costruzione e allo sviluppo del progetto sportivo.

Dalla gestione della rosa alle operazioni di mercato, dal rapporto con allenatori e calciatori alla conoscenza degli aspetti regolamentari ed economico-finanziari, il DS è uno dei punti di riferimento per l’organizzazione, la sostenibilità e la competitività di un club.

Un percorso di 144 ore tra management, diritto e sport business

Il corso prevede 144 ore complessive di formazione e punta a fornire una panoramica generale delle conoscenze e delle competenze necessarie per intraprendere o sviluppare una carriera professionale nella sport industry. Il programma affronta le logiche e le modalità operative che regolano il settore sportivo, dalle Federazioni alle Leghe fino ai singoli Club.

Particolare attenzione sarà dedicata agli aspetti di:

governance e organizzazione;

diritto sportivo;

gestione economica e finanziaria;

marketing;

comunicazione;

impiantistica sportiva.

Il percorso sarà arricchito dal contributo di docenti, professionisti, esperti e dirigenti del mondo sportivo italiano e internazionale, oltre che da figure provenienti dal mondo accademico e delle professioni.

Direttore del corso è l’avvocato Giandomenico Stilo.

A chi è rivolto il corso e quali sono i requisiti

Il corso è destinato agli aspiranti Direttori Sportivi e, più in generale, a chi vuole acquisire competenze specifiche nell’ambito della direzione e del management delle società di calcio.

Per partecipare è necessario:

aver compiuto 18 anni;

essere in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore o di un titolo estero equipollente;

essere cittadini italiani o di un altro Paese dell’Unione Europea;

godere dei diritti civili;

non aver riportato condanne definitive a pene detentive superiori a un anno per delitti non colposi.

Per chi, dopo aver conseguito il titolo, intende sostenere l’esame FIGC per l’abilitazione all’attività di Direttore Sportivo sono inoltre previsti ulteriori requisiti. Tra questi, non essere stati destinatari di provvedimenti di preclusione da ogni rango o categoria della FIGC, non trovarsi in condizioni di incompatibilità con la normativa federale, non essere interdetti o inabilitati e aver regolarizzato eventuali posizioni debitorie nei confronti della Federazione.

Frequenza, esame finale e accesso a Coverciano

I candidati che avranno frequentato almeno l’80% delle ore previste e superato gli esami scritti intermedi potranno accedere all’esame finale. Gli studenti dovranno presentare un elaborato, project work o tesina, da discutere davanti alla commissione esaminatrice universitaria. Al termine del percorso sarà rilasciato l’attestato di partecipazione e saranno riconosciuti 12 CFU.

L’attestato consentirà, ai candidati in possesso di tutti gli ulteriori requisiti previsti, di accedere all’esame di abilitazione per Direttore Sportivo FIGC presso il Settore Tecnico di Coverciano, finalizzato alla successiva iscrizione all’Albo dei Direttori Sportivi.

Corso online e due appuntamenti a Roma

La seconda edizione prenderà il via a novembre 2026 e si concluderà nel marzo 2027. Le 144 ore di formazione saranno erogate online, mentre sono previsti due appuntamenti in presenza a Roma:

il Welcome Day , durante il quale sarà consegnato lo starter kit;

, durante il quale sarà consegnato lo starter kit; il Graduation Day, con la consegna dell’attestato di partecipazione e dei 12 CFU.

Il numero minimo di partecipanti previsto è di 15 iscritti, mentre il numero massimo è fissato a 50. Il corso sarà interamente in lingua italiana.

Il costo è di 4.200 euro, con possibilità di pagamento rateale. Nella quota è compreso anche lo starter kit.

Global Education Services Srls è partner del corso in esclusiva nazionale.

Informazioni e iscrizioni

Per ricevere ulteriori informazioni sul Corso in Direzione e Management delle Società di Calcio:

Email: corso.ds@uniecampus.it

Siti:

uniecampus.it

polodistudionline.it

Telefono eCampus: 031/7942500

Polo di studio eCampus: 0965/890413

Cellulari: 389/6030713 – 366/5886820