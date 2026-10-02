Legge di Bilancio 2027: UGL in piazza e nei luoghi di lavoro a Reggio

Volantinaggio e informazione nei luoghi di lavoro e sul territorio. Al centro lavoro, famiglie, pensioni, sviluppo e sicurezza

L’UGL di Reggio Calabria scende in campo nell’ambito della mobilitazione nazionale “Cento piazze per l’equità e lo sviluppo”, con un’attività di volantinaggio e informazione nei luoghi di lavoro e sul territorio, per presentare le proposte del sindacato sulla Legge di Bilancio 2027.

Al centro dell’iniziativa lavoro, famiglie, pensioni, sviluppo e sicurezza. L’UGL chiede misure concrete a sostegno di lavoratori e imprese, incentivi all’occupazione, rinnovo dei contratti collettivi, maggiore sostegno alle famiglie e tutela del potere d’acquisto delle pensioni.

Sicurezza sul lavoro e sostegno a lavoratori e imprese

Particolare attenzione viene posta alla sicurezza sul lavoro, attraverso il rafforzamento dei controlli, della formazione e delle attività di prevenzione.

Con il volantinaggio nei luoghi di lavoro, l’UGL intende inoltre informare direttamente lavoratrici e lavoratori e raccogliere esigenze e istanze, mantenendo aperto il confronto sui temi più importanti per il futuro occupazionale ed economico del territorio.

Le proposte dell’UGL per Mezzogiorno e Calabria

L’iniziativa di Reggio Calabria si inserisce così nel più ampio percorso promosso dall’UGL per portare all’attenzione delle istituzioni le proprie proposte sulla prossima manovra finanziaria, con particolare attenzione alle esigenze del Mezzogiorno e della Calabria, dove crescita economica, occupazione, infrastrutture e servizi rappresentano elementi strettamente collegati alla possibilità di costruire nuove opportunità per lavoratori, giovani e imprese.

UGL – Unione Territoriale del Lavoro di Reggio Calabria