Serie D: Siracusa salvo. La grande notizia arriva dal Tribunale

Un ottimo avvio di stagione per il Siracusa, partito con sette punti di penalizzazione e oggi a quota quattro, frutto di tre vittorie e due pareggi e tra le quattro compagini ancora imbattute in questo avvio di campionato. Nella giornata di ieri, inoltre, per il club aretuseo è arrivata un’altra grande notizia, direttamente dal Tribunale.

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Il comunicato

“Siracusa Calcio 1924 comunica che, con l’udienza di giovedì 1 ottobre 2026 dinanzi al giudice della sezione fallimentare del Tribunale di Siracusa, si è conclusa positivamente la vicenda relativa alla richiesta di liquidazione giudiziaria della società.

La conclusione della vicenda giudiziaria consente alla società di concentrare il proprio impegno unicamente sul nuovo progetto sportivo intrapreso e sul consolidamento societario. Siracusa Calcio 1924, in ogni sua componente, proseguirà adesso il lavoro avviato negli scorsi mesi con l’obiettivo primario di garantire continuità e stabilità al futuro del club.

Nel corso del procedimento, Siracusa Calcio 1924 – grazie al lavoro dei legali Elisabetta Valvo e Sandra Giardina e dei dottori commercialisti Marco Corsaro e Francesco Giaquinta – ha prodotto tutta la documentazione fiscale, contabile e amministrativa necessaria ad attestare il percorso di risanamento intrapreso nel corso degli ultimi mesi, attraverso la quale è stato possibile constatare che le pregresse posizioni debitorie risultano definite o in fase di definizione“.