Calciomercato: nuovo portiere per la Nissa. La squadra di Giovannone in crisi di risultati

Un avvio di stagione decisamente al di sotto delle aspettative per la Nissa. La formazione siciliana, costruita dal patron Giovannone con l’obiettivo dichiarato di puntare ai vertici del girone, dopo cinque giornate si trova già a otto punti di distanza dalla Reggina capolista.

Un distacco importante e soprattutto inatteso alla vigilia della stagione, considerando gli investimenti effettuati e le ambizioni della società. E domenica uno di quegli scontri che potrebbe davvero decidere già da adesso il futuro dei giallorossi in questo campionato, dovendo affrontare in trasferta la forte Nuova Igea. Le prime giornate hanno inevitabilmente acceso le critiche attorno alla squadra e tra i calciatori finiti sotto osservazione c’è anche il giovane portiere Butano.

La Nissa prende Maggiore

Anche per questo motivo la società ha deciso di intervenire sul mercato, inserendo in organico un nuovo estremo difensore. Si tratta di Daniel Maggiore, anche lui classe 2008.

“La NISSA F.C. è lieta di annunciare l’arrivo di Daniel Maggiore, giovane portiere classe 2008, protagonista negli ultimi anni di un importante percorso di crescita sviluppato tra settore giovanile, calcio dilettantistico e rappresentative della Lega Nazionale Dilettanti“, ha comunicato il club.

Un nuovo innesto, dunque, per aumentare le alternative tra i pali e provare a invertire la rotta dopo una partenza che ha complicato subito il cammino della Nissa. La squadra giallorossa resta una delle formazioni più attrezzate del girone, ma il distacco accumulato nelle prime cinque giornate impone adesso un cambio di passo.