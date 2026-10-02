Reggina, il Ds Romairone: ‘Abbiamo una grande responsabilità, questa città vuole vincere’

In occasione della presentazione della Viola a Palazzo Alvaro, presenti in rappresentanza della Reggina il Ds Giancarlo Romairone e il segretario Sergio Miceli. Così il Ds ai microfoni di Videotouring: “Sono contento in questo contesto di rappresentare la Reggina perchè la condivisione, l’unione, la vicinanza sono cose molto importanti per questa comunità. Abbiamo ricevuto l’invito da parte della Viola ed era per noi doveroso essere qui a conferma di quello che si percepisce in questa città. Il passato dimostra che Reggio Calabria sa fare sport, il presente che sto vivendo io è vivace e non si vede l’ora di ottenere successi sportivi. Noi abbiamo questa grande responsabilità, fare il meglio possibile e dare soddisfazioni alla cittadinanza e ad una città che ha grandi prospettive, guardando anche tutti gli sforzi che sta producendo il sindaco Cannizzaro“.