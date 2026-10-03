Puliservice Volley, il nuovo preparatore Francesco Minniti: ‘Le ragazze sono super, qui si respira un bel mondo’

La nuova stagione della Puliservice Volley è ormai entrata nel vivo. A metà della terza settimana di preparazione, il nuovo preparatore atletico Francesco Minniti racconta le sue prime impressioni su un incarico che lo vede protagonista in casa amaranto.

Nuova stagione, nuovo incarico, siamo a un primordiale allenamento. Come sta andando questa nuova esperienza?

«Onestamente sta andando bene. Siamo già alla metà della terza settimana di preparazione con le ragazze. Le ragazze sono sempre disponibili, devo dire, dalle più piccole alle più grandi. Sono rimasto onestamente molto contento».

Tu sei molto vicino al mondo amaranto a 360°. Se dovessi descrivere il mondo Sport Specialist dall’inizio alla fine, come lo descriveresti?

«Direi un bel mondo, non dico un mondo perfetto, ma un bel mondo. Ho avuto già l’esperienza di essere in questa società in ambito amaranto già l’anno scorso, sia in una piccola parte con le ragazze della femminile. Sono molto contento anche di questa società . Una serie di persone che lavorano per fare bene nel mondo dello sport in generale, anche nella pallavolo, e nel lavoro di staff».

Come ti stai trovando con il mister Luciano Azzarà e con Mirco Munafò?

«Benissimo. Luciano già lo conoscevo l’anno scorso, era il secondo sempre della femminile. Ho avuto modo di collaborare con Mirko, con la Serie A3. Brave persone, sempre anche loro disponibili, mi aiutano e ci aiutiamo a vicenda sia negli allenamenti sia nella preparazione. Ci sono anche incertezze e ci correggiamo l’uno con l’altro. Sono onestamente contentissimo con tutti e due».

Su cosa stai lavorando? Su cosa è improntata la tua preparazione per le ragazze della Poliservice?

«All’inizio, diciamo, una preparazione di resistenza nelle prime due settimane. Ora stiamo montando un po’ potenza e forza, per dare anche un po’ di esplosività a queste ragazze, e andremo avanti così anche dalla quarta settimana, da lunedì in poi».